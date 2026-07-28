Sah jadi Orang Tua, Pasangan Aktor Namkoong Min dan Jin Ah Reum Sambut Anak Pertama

JawaPos.com - Pemeran drama Korea The Veil, Namkoong Min, dan istrinya Jin Ah Reum baru-baru ini dikabarkan sah menjadi orang tua.

Dikutip dari Soompi, Selasa (28/7), mereka menyambut anak pertama dengan suka cita, yang juga menghadirkan antusiasme tersendiri

Pada 27 Juli, agensi Namkoong Min, NKM Film, mengumumkan bahwa pasangan tersebut telah menyambut seorang putra.

Mereka menyatakan, “Karena ini adalah urusan pribadi di luar kelahiran itu sendiri, sulit untuk mengungkapkan detail lebih lanjut.”

Kabarya, pasangan tersebut sebelumnya telah mengumumkan bulan lalu bahwa mereka sedang menantikan anak pertama mereka.

Saat itu, Jin Ah Reum berada di tahap akhir kehamilannya dan dilaporkan fokus pada perawatan prenatal sambil menjaga kesehatannya.

Menariknya, Namkoong Min dan Jin Ah Reum pertama kali bertemu pada tahun 2015 saat mengerjakan film Light My Fire.

Drama itu disutradarai oleh Namkoong Min dan dibintangi oleh Jin Ah Reum, yang saat itu menuai perhatian penggemar.

Mereka mengkonfirmasi hubungan pada tahun 2016 dan menikah pada Oktober 2022 setelah tujuh tahun berpacaran secara terbuka.