Lee Seol, Namkoong Min, Jo Yun Seo Bertemu di Drama The Husband, Apa yang Terjadi?

JawaPos.com – Disukai banyak penonton, drama Korea The Husband membagikan cuplikan untuk episode mendatangnya, menampilkan Namkoong Min, Lee Seol, dan Jo Yun Seo.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (1/8), drama ini menceritakan Kang Tae Joo (Namkoong Min), seorang pria yang melawan penjahat berbahaya setelah istrinya diculik tepat sebelum perceraian mereka.

Terlihat di episode 8, Kang Tae Joo mengunjungi daerah dekat rumah mertuanya untuk mencari ayah mertuanya yang hilang, Go Dong Chan (Jang Gwang).

Meskipun ia melihat istrinya, Go Se Yoon (Lee Seol), di kaca spionnya untuk pertama kalinya sejak penculikannya, keduanya akhirnya gagal bertemu langsung.

Kemudian di episode 9 mendatang, hubungan rumit antar karakter mulai terungkap, di lorong rumah sakit, Kang Tae Joo dan Go Se Yoon berpapasan.

Seperti bertukar sesuatu, tetapi Kang Tae Joo sengaja menghindari tatapannya, membuat Go Se Yoon terlihat frustasi.

Saat Go Se Yoon menoleh kembali untuk melihatnya, ia melihat Kang Tae Joo terlibat dalam percakapan serius dengan Cha Myung Hee (Jo Yun Seo).

“Adegan ini, di mana Go Se Yoon menyaksikan Kang Tae Joo bertemu dengan Cha Myung Hee, akan menjadi momen penting,” ungkap tim produksi.

Kemudian penonton penasaran tentang insiden baru yang melibatkan mereka bertiga akan terungkap.