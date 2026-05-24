Korban Penipuan Terus Berjatuhan, Siva Aprilia Akhirnya Bikin Laporan Polisi ke Bareskrim Polri

JawaPos.com - DJ sekaligus artis Siva Aprilia membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada 21 Mei 2026 sekitar pukul 18.30 WIB. Dia melaporkan pihak tak bertanggung jawab yang telah memanfaatkan namanya untuk melakukan penipuan.

Siva Aprilia mengaku bahwa ini adalah pengalaman pertamanya sepanjang hidup membuat laporan polisi. Dia akhirnya memberanikan diri membuat LP setelah sejumlah korban terus berjatuhan.

"Aku harus sharing ini guys. Ini soal modus-modus penipuan yang belakangan ini benar-benar sangat mengganggu. Sudah ada beberapa korban, dan sampai hari ini masih terus ada laporan (orang yang mengaku jadi korban)," tulis Siva Aprilia dalam unggahannya di Instagram.

Menurut Siva, penipu memanfaatkan namanya untuk melakukan penipuan dengan mengincar para make up artis untuk diperdaya. Modusnya, mereka disebut mendapat pekerjaan di luar kota dan memanfaatkan namanya. Mereka kemudian dimintai sejumlah uang.

"Penipu ini masih usaha nipu sana-sini pakai nama aku dan ngaku-ngaku seolah dari pihak club," ungkap Siva Aprilia.

Dia akhirnya memberanikan diri membuat laporan polisi untuk tujuan menghentikan kasus penipuan yang memanfaatkan namanya. Apalagi, sejumlah make up artist mengalami kerugian yang cukup besar mulai jutaan hingga mencapai puluhan juta.

"Target mereka sekarang banyaknya make up artist. Modus mereka kasih kerjaan, fee besar, project luar kota, bikin orang percaya dan excited. Lalu korban diminta nalangin tiket, hotel, atau akomodasi dulu dengan alasan nanti diganti setelah fee cair. Dan karena cara ngomong mereka meyakinkan banget, akhirnya pada transfer l, ada yang bahkan tabungannya sampai habis," paparnya.

Siva Aprilia menaruh harapan besar permasalahan ini dapat diproses secara cepat oleh Bareskrim Polri. Dengan harapan, tidak ada lagi orang yang menjadi korbannya.