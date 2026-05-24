Daftar Artis yang Namanya Dicatut untuk Penipuan: Dari Raffi Ahmad, Ahmad Dhani, hingga Siva Aprilia

JawaPos.com - Kasus penipuan dengan mencatut nama artis kerap kali terjadi dengan beragam modus. Ada penipuan dilakukan mencatut nama artis dengan memanfaatkan platform media sosial, ada juga dilakukan melalui sambungan telepon, dan secara offline.

Modus penipuan yang digunakan memanfaatkan nama besar selebriti cukup beragam. Mulai dari giveaway palsu, deepfake AI, penawaran endorse, kerja sama bisnis abal-abal, dll.

Nama besar selebritas kerap dipakai pelaku untuk meyakinkan para korban dalam menjalankan aksi penipuan mereka. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tertipu karena mengira informasi yang disampaikan valid karena melibatkan kalangan artis terkenal.

Baca Juga:Perseteruan Ratu Sofya dan Orang Tuanya Muncul Lagi Usai Disomasi Rumah Produksi

Berikut daftar artis Indonesia yang namanya pernah dicatut untuk melakukan aksi penipuan.

1. Raffi Ahmad Nama Raffi Ahmad sempat dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi penipuan. Pelaku menggunakan video lama, akun media sosial palsu, hingga teknologi AI deepfake untuk membuat korban percaya.

Pada 2025, sempat viral di media sosial modus video call palsu menggunakan wajah Raffi Ahmad hasil manipulasi AI. Korban dijanjikan hadiah ratusan juta rupiah dengan syarat membayar biaya administrasi terlebih dahulu. Modus tersebut ramai dibahas warganet di media sosial dan forum online pada saat itu.

Selain itu, nama Raffi Ahmad dan RANS Entertainment juga pernah dicatut dalam kasus penipuan lowongan kerja dan giveaway palsu. Tim RANS bahkan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada grup WhatsApp maupun akun yang mengatasnamakan perusahaan mereka.

2. Baim Wong Nama Baim Wong berkali-kali dicatut namanya untuk melakukan penipuan dengan modus giveaway. Modus tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun silam dan memakan banyak korban dari kalangan masyarakat umum.