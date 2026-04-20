Netflix Siapkan Paket Beriklan di Indonesia Mulai 2027 dengan Tarif Langganan Lebih Terjangkau

JawaPos.com – Netflix akan menghadirkan paket berlangganan dengan iklan di Indonesia mulai 2027 sebagai bagian dari ekspansi layanan ke sejumlah negara baru.

Dilansir dari laman resmi Netflix pada Selasa (19/5), Kehadiran paket tersebut bertujuan memberikan pilihan biaya langganan yang lebih terjangkau bagi pengguna.

Selain Indonesia, ekspansi ini juga akan menjangkau beberapa negara lain di kawasan Eropa, Asia, hingga Amerika Latin.

Paket Netflix dengan iklan akan tetap menghadirkan berbagai tayangan yang selama ini diminati pelanggan, mulai dari film, serial, hingga program hiburan lainnya. Perbedaannya, pelanggan akan menjumpai sejumlah iklan yang ditayangkan di sela-sela konten.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya langganan sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan berbagai kalangan pengguna.

President of Advertising Netflix, Amy Reinhard, menyatakan bahwa perluasan paket beriklan ke Indonesia menjadi bagian dari strategi perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan. Menurutnya, pengguna akan memperoleh lebih banyak pilihan paket dengan harga yang lebih fleksibel.

Di sisi lain, pengiklan juga memperoleh peluang menjangkau audiens yang aktif melalui platform hiburan premium milik Netflix.

Netflix menyebut informasi lebih lanjut mengenai harga paket dan skema langganan di Indonesia akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Perusahaan memastikan paket dengan iklan tetap mengedepankan pengalaman menonton yang nyaman bagi pelanggan.

Dengan adanya opsi tersebut, masyarakat diharapkan memiliki alternatif langganan yang lebih hemat dibanding paket reguler.