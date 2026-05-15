IU Blak-Blakan Soal Cinta di Tengah Hubungannya dengan Lee Jong Suk

JawaPos.com - IU kembali menjadi sorotan publik usai membagikan pemikirannya tentang cinta di tengah hubungannya dengan Lee Jong Suk.

Video tersebut diunggah pada 12 Mei 2026 melalui YouTube IU dan memperlihatkan proses behind the scene drama Perfect Crown.

Dalam drama tersebut, IU memerankan karakter Seong Hui Ju yang digambarkan dengan penuh pengorbanan demi cinta.

Saat membahas adegan emosional karakternya, IU mengatakan bahwa perannya rela meninggalkan harga dirinya demi seseorang yang ia cintai.

Namun setelah itu, sang aktris mulai membagikan pandangan pribadinya mengenai arti cinta yang langsung menarik perhatian penggemar dan netizen.

Melaporkan dari Allkpop, ia mengatakan bahwa ketika seseorang masih berharap untuk dipahami, mungkin itu berarti dirinya belum sepenuhnya mencintai.

"Melihat seseorang ingin dipahami berarti mereka mungkin belum sepenuhnya mencintai. Cinta bukanlah sesuatu yang bergantung pada pemahaman," tuturnya.

Produser yang berada di lokasi sempat bertanya apakah ucapan tersebut berasal dari sudut pandang karakter drama atau benar-benar filosofi pribadinya.

Dengan santai, IU menjawab bahwa itu adalah filosofi pribadinya sendiri. Ia juga menambahkan bahwa karakter Seong Hui Ju kemungkinan belum memiliki pemikiran seperti itu karena belum benar-benar mengalami cinta sejati.

Pernyataan tersebut langsung ramai dibicarakan karena IU diketahui tengah menjalin hubungan publik dengan Lee Jong Suk sejak akhir tahun 2022.