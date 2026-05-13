Drakor Perfect Crown: Fakta Mengejutkan Hubungan Pangeran I An dan Ibu Suri Yi Rang Terungkap di Episode 10

JawaPos.com - Drama Korea (drakor) Perfect Crown tidak hanya menampilkan kisah cinta antara IU sebagai Seong Hui Ju dan Byeon Woo Seok sebagai Pangeran Agung I An.

Drama ini juga dipenuhi hubungan rumit antarkarakter yang membuat alur cerita makin emosional dan penuh konflik politik istana. Terutama antara Pangeran I An dan Ibu Suri Yi Rang.

Untuk diketahui, Ibu Suri Yoon Yi Rang yang diperankan Gong Seung Yeon.

Sejak awal drama, Ibu Suri Yoon Yi Rang digambarkan menyimpan kebencian besar kepada Pangeran Agung I An. Yi Rang selalu merasa terancam terhadap masa depan putranya, Yi Yoon, raja muda yang masih belum cukup umur.

Yi Yoon naik takhta setelah Raja Yi Hwan yang diperankan Sung Joon tewas dalam kebakaran misterius. Sementara itu, Pangeran Agung I An yang merupakan adik Raja sekaligus paman Yi Yoon kemudian ditunjuk sebagai Wali Raja.

Namun, konflik mereka ternyata jauh lebih dalam daripada sekadar perebutan kekuasaan.

Bahkan saat Raja Yi Hwan masih hidup, Yi Rang sudah merasa insecure karena kemampuan Pangeran I An terlihat jauh lebih kompeten dibanding sang Raja. Kemarahan Yi Rang memuncak ketika mengetahui suaminya diam-diam telah menyiapkan surat abdikasi untuk menyerahkan takhta kepada I An sebelum tewas dalam kebakaran.

Fakta itu kemudian disembunyikan rapat-rapat oleh Yi Rang demi memastikan garis keturunannya tetap mempertahankan posisi sebagai keluarga kerajaan.

Di sisi lain, Pangeran I An sebenarnya sudah lama mengetahui keberadaan surat abdikasi tersebut. Karena itulah, dia merasa memiliki hak sah untuk menjadi Raja.