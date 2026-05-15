Ayu Aulia Malah Tantang Bupati Roby Kurniawan Polisikan Dirinya

Model sekaligus influencer Ayu Aulia. (Instagram: ayuandiyantiaulia)
JawaPos.com - Ayu Aulia sudah menyampaikan permohonan maaf terhadap Bupati Bintan Roby Kurniawan dan keluarga karena namanya sempat terseret atas kasus Bupati R yang sempat disebut telah menghamilinya, memaksanya melakukan aborsi, hingga ia kehilangan rahim.
Dalam klarifikasinya Ayu Aulia mengatakan, Roby Kurniawan tidak ada kaitan dengan inisial Bupati R. Sejumlah bocoran yang sempat disampaikannya ke publik dianggap tidak mengarah kepada Roby Kurniawan karena dia hanya mengikuti arah pembicaraan netizen.
Salah satu netizen menyesalkan tindakan Ayu Aulia. Apalagi, ia sempat membuat pernyataan omongannya soal Bupati R hanya ngelantur. Netizen menyatakan, Bupati Roby Kurniawan seharusnya bisa menyeret Ayu Aulia ke ranah hukum karena ia sangat dirugikan.
"Kalau minta keadilan kenapa semua ucapan karena efek sakit? Lalu kenapa bisa nyebut Roby, Bupati Bintan. Kamu bisa dipenjarakan mencemarkan nama pejabat," komentar salah satu netizen pada kolom komentar unggahan Ayu Aulia.
Usai membaca komentar netizen tersebut, Ayu Aulia tersulut emosi. Model sekaligus selebgram itu justru menantang Bupati Roby Kurniawan untuk membuat laporan polisi terhadap dirinya jika memiliki keberanian.
"Suruh bapak bupatinya laporin aja coba @robykurniawanansar," ujar Ayu Aulia sambil me-mention akun Instagram sang bupati.
Netizen lain menyatakan, jika Roby Kurniawan ciut atas tantangan Ayu Aulia, hal itu bisa menjadi indikasi memang sempat ada hubungan spesial di masa lalu.
"Berarti benar Ayu ada hubungan dengan bupati, dari bahasa ancaman suruh lapor aja coba. Lalu kanapa klarifikasi bilang pengaruh sakit sembarang sebut nama pejabat," komentar salah satu warganet.
"Semangat Kak Ayu. Semoga masalahnya cepat selesai ya Kak," timpal yang lainnya.
