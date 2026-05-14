Berubah Lagi, Ini Pengakuan Terbaru Ayu Aulia Soal Bupati R yang Menghamili dan Membuatnya Kehilangan Rahim

JawaPos.com - Ayu Aulia membuat keterangan berbeda lagi dari sebelumnya. Dia kini mengaku sosok Bupati inisial R dia buat karena ngelantur di bawah pengaruh obat.

"Mungkin pengaruh obat yang dimasukin ya. Apalagi saya habis operasi di bawah obat bius. Ngelantur saja. Kan keren kalau hamil sama bupati," ujar Ayu Aulia di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (14/5).

Ayu Aulia kini membantah Bupati R yang dimaksud telah menghamilinya, memintanya melakukan aborsi, hingga mengakibatkan ia kehilangan rahim adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ayu Aulia juga membantah Bupati R yang dimaksud adalah Bupati Bintan Roby Kurniawan. Dia mengaku, sejumlah bocoran yang dinilai netizen sudah sangat jelas mengarah ke Roby Kurniawan hanya untuk mengikuti pembicaraan netizen.

Ayu Aulia menyampaikan permintaan maaf kepada Ridwan Kamil dan juga Roby Kurniawan karena sudah membuat nama mereka terseret atas curhatannya yang ngelantur katanya berada di bawah pengaruh obat-obatan.

"Saya minta maaf sama Pak Ridwan Kamil, saya juga minta maaf sama Bapak Roby Kurniawan dan keluarga," kata Ayu Aulia.

Setelah sempat mengaku ngelantur, Ayu Aulia juga mengaku dirinya curhat tentang apa yang dialaminya pernah hamil, melakukan aborsi, hingga kehilangan rahim, untuk tujuan memberikan edukasi.

Menurut Ayu Aulia, edukasi itu ditujukan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang memilih hidup bersama dengan pasangannya di luar ikatan pernikahan.