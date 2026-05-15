Ayu Aulia Parah, Ngaku Hamil Anak Bupati dengan Alasan Biar Keren

JawaPos.com - Ayu Aulia membuat pengakuan mengejutkan dengan menyatakan ia hamil anak Bupati R dan kemudian melakukan aborsi hanya karena ngelantur dan mengklaim sedang berada di bawah pengaruh obat.

"Ngelantur saja. Kan keren kalau hamil sama bupati," ujar Ayu Aulia di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (14/5).

Dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena sempat menyebut ia sebagai Bupati R, padahal Ayu Aulia mengaku hanya ngelantur.

Selain itu, Ayu Aulia juga menyampaikan permohonan maaf ditujukan kepada Bupati Bintan Roby Kurniawan dan keluarga. Karena berkat unggahannya di media sosial dan sejumlah bocoran yang sempat dia berikan, netizen jadi menyeret namanya sebagai Bupati R.

"Saya minta maaf sudah membawa-bawa nama beliau. Itu luapan emosional saya sebagai seorang perempuan dimana saya jalani sendiri," katanya.

Ayu Aulia mengaku ngelantur karena ruwetnya permasalahan hidup yang dijalaninya. Ayu kehilangan rahim setelah melakukan aborsi sekitar tahun 2015 silam. Sejak saat itu, dia pun rutin melakukan pengangkatan tumor atau kista hampir setiap tahun karena selalu tumbuh.

"Semua terjadi di tahun 2015. Kista diangkat, miom diangkat, tumor diangkat. Setiap tahun saya operasi lho karena tumbuh kembali," ujar Ayu Aulia.

Pada tahun 2020, Ayu Aulia melakukan operasi saluran rahim karena ada tumor yang menempel dan mengganggu bagian reproduksi. Dokter yang menanganinya pada saat itu menyatakan, Ayu Aulia tidak bisa hamil secara normal.