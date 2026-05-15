Ayu Aulia Parah, Ngaku Hamil Anak Bupati dengan Alasan Biar Keren

Selebgram Ayu Aulia. (Instagram: ayuandiyantiaulia)
JawaPos.com - Ayu Aulia membuat pengakuan mengejutkan dengan menyatakan ia hamil anak Bupati R dan kemudian melakukan aborsi hanya karena ngelantur dan mengklaim sedang berada di bawah pengaruh obat.
"Ngelantur saja. Kan keren kalau hamil sama bupati," ujar Ayu Aulia di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (14/5).
Dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena sempat menyebut ia sebagai Bupati R, padahal Ayu Aulia mengaku hanya ngelantur.
Selain itu, Ayu Aulia juga menyampaikan permohonan maaf ditujukan kepada Bupati Bintan Roby Kurniawan dan keluarga. Karena berkat unggahannya di media sosial dan sejumlah bocoran yang sempat dia berikan, netizen jadi menyeret namanya sebagai Bupati R.
Baca Juga:Sejumlah Kontroversi Ayu Aulia: Mulai dari Hubungan, Upaya Bunuh Diri, hingga Kehilangan Rahim
"Saya minta maaf sudah membawa-bawa nama beliau. Itu luapan emosional saya sebagai seorang perempuan dimana saya jalani sendiri," katanya.
Ayu Aulia mengaku ngelantur karena ruwetnya permasalahan hidup yang dijalaninya. Ayu kehilangan rahim setelah melakukan aborsi sekitar tahun 2015 silam. Sejak saat itu, dia pun rutin melakukan pengangkatan tumor atau kista hampir setiap tahun karena selalu tumbuh.
"Semua terjadi di tahun 2015. Kista diangkat, miom diangkat, tumor diangkat. Setiap tahun saya operasi lho karena tumbuh kembali," ujar Ayu Aulia.
Pada tahun 2020, Ayu Aulia melakukan operasi saluran rahim karena ada tumor yang menempel dan mengganggu bagian reproduksi. Dokter yang menanganinya pada saat itu menyatakan, Ayu Aulia tidak bisa hamil secara normal.
"Tumor itu datang kembali 2021, 2022. Sampai tahun lalu tumor saya menyebar, resikonya terlalu tinggi. Akhirnya saya putuskan melakukan pengangkatan rahim," ungkap Ayu Aulia.
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong