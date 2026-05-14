Netizen Duga Transferan Ubah Ayu Aulia, Bupati R Tak Sesuai Bocoran

Ayu Aulia. (Instagram)
JawaPos.com - Ayu Aulia akhirnya membongkar sosok Bupati R yang sempat disebut telah menghamilinya, membuat dia melakukan aborsi, dan kemudian kehilangan rahim yang sangat berharga untuk masa depannya.
Ayu Aulia menyebut, sosok Bupati R yang dia maksud adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jawaban model sekaligus selebgram itu tentu sangat berbeda dengan sejumlah bocoran yang sempat diungkap ke publik sebelumnya oleh Ayu Aulia sendiri.
"Gimana sih kakak, bilangnya masih muda, lulusan Trisakti, sekarang beda lagi. BTW, Ridwan Kamil bukan lulusan Trisakti. Kalau belum siap bongkar nggak usah terlalu jelas kali clue-nya kak," komentar salah satu netizen.
"Jelas dia bilang lulusan Trisakti dan Ridwan Kamil bukan lulusan Trisakti. Terus foto yang di-upload bukan Ridwan Kamil," timpal yang lainnya.
"Memang RK jadi bupati 2025-2030? Kenapa kok tiba-tiba beda jawaban? Apa syudah ada kesepakatan Iagi."
Netizen lain menduga Ayu Aulia sudah mendapatkan transferan sehingga dia pun mengubah nama Bupati R meski sudah sempat membongkar dengam cukup detail kisi-kisinya.
"Terpantau transferan berhasil," komentar salah satu warganet.
"Mungkin kemarin hanya lagi emosi sesaat kerena transfernya telat. Jadi sekarang sudah ditransfer makanya nggak ngaku pura-pura amnesia," timpal yang lainnya.
"Story Ayu Aulia jelas terpampang Ininial R, muka semua jelas R dari Kab. Bintan. Namun selang 1 jam setelah di-post langsung dihapus, dan pernyataan mulai berubah mengatakan R yang dimaksud bukan R dari Kab. Bintan. Agak aneh, kenapa dihapus dan kenapa pernyataan berubah setelah viral?."
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat