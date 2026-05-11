Nama Anak Al Ghazali-Alyssa Daguise Ternyata dari Nama Istri Nabi Musa

Al Ghazali dan Alyssa Daguise bahagia atas kelahiran putri pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali. (Instagram: alghazali7)
JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani tengah berbahagia setelah resmi menjadi kakek. Putri pertama pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise lahir melalui proses persalinan normal di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (10/5).
Bayi perempuan tersebut diberi nama Soleil Zephora Ghazali. Nama sang buah hati ternyata memiliki makna khusus dan berkaitan dengan sosok istri Nabi Musa.
Ahmad Dhani mengungkapkan, nama Soleil dipilih langsung oleh Alyssa Daguise dan berasal dari bahasa Prancis yang berarti matahari. Sementara Zephora dipilih oleh Al Ghazali karena terinspirasi dari nama istri Nabi Musa, yang juga dikenal dengan nama Shafura.
"Zephora itu dari Al, itu istri Nabi Musa. Kalau Ghazali, itu nama bapaknya. Arti namanya, bunga matahari Zephora anak dari Al Ghazali," ujar Dhani.
Suami Mulan Jameela itu mengaku sangat bersyukur akhirnya dikaruniai cucu pertama. Ahmad Dhani bahagia saat melihat kondisi cucunya dalam keadaan sehat saat pertama kali datang menjenguk ke rumah sakit.
Meski demikian, Ahmad Dhani menilai, kebahagiaan terbesar tentu dirasakan Al Ghazali sebagai ayah baru. Sebab, kehadiran anak pertama merupakan momen yang sangat dinantikan.
"(Punya cucu) Mungkin berbeda ya sama waktu punya anak. Apa yang saya rasakan waktu itu punya anak, sekarang dirasakan oleh Al," ungkap Ahmad Dhani.
Sebelumnya, Al Ghazali mengumumkan kelahiran anak pertamanya melalui unggahan di media sosial pada Minggu (10/5). Dalam unggahan tersebut, ia juga memperkenalkan nama sang buah hati kepada publik.
"Soleil Zephora Ghazali. 10.05.2026. Selamat datang ke dunia, putri cantik kami. Hari ini dunia terasa lebih lembut, lebih terang, dan lebih bermakna sekaligus karena akhirnya kamu hadir dalam pelukan kami," tulis Al Ghazali.
