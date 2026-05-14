HyoRiSoo Lagi Viral, Tiffany Young Mendadak Goda Comeback TaeTiSeo 

JawaPos.com - Tiffany Young kembali menjadi sorotan usai tampil di program radio SBS Power FM Wendy Young Street.

Dalam siaran tersebut, Tiffany membahas banyak hal mulai dari kehidupan setelah menikah hingga kemungkinan comeback subunit Girls Generation.

Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Tiffany membahas HyoRiSoo unit baru yang dibentuk oleh Hyoyeon, Yuri dan Sooyoung.

Saat ditanya soal unit tersebut, Tiffany langsung melontarkan candaan yang membuat penggemar SNSD heboh.

Ia mengatakan bahwa dirinya siap melakukan comeback bersama TaeTiSeo hanya untuk bersaing langsung dengan Hyorisu.

"Saya akan melakukan comeback Taetiseo hanya untuk bersaing langsung dengan HyoRiSoo," ucap sang idol.

Pernyataan itu langsung memicu nostalgia penggemar generasi kedua K-Pop, TaeTiSeo atau TTS sendiri merupakan subunit legendaris Girls Generation yang beranggotakan Tiffany, Taeyeon dan Seohyun.

Meski terdengar seperti candaan, banyak fans menganggap ucapan Tiffany sebagai kode halus bahwa comeback TTS mungkin saja benar-benar terjadi di masa depan.

Apalagi hubungan para member SNSD diketahui masih sangat dekat hingga sekarang.

Tidak berhenti di situ, Tiffany juga mengungkapkan keinginannya mencoba unit dance bersama HyoRiSoo.

Ia bahkan bercanda ingin membuat grup baru bernama HyoRiSooT dengan menambahkan dirinya ke unit tersebut.