Penuh Emosional, Jessica Jung Tak Kuasa Tahan Air Mata saat Nyanyikan Lagu Debut SNSD

Poster konser solo Jessica Jung yang diadakan di Vietnam (Instagram @jessica.syj)
Konser ini merupakan menjadi bagian dari tur 'Reflections' sekaligus bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-37.
Di tengah penampilan, Jessica membawakan medley lagu-lagu Girls Generation grup yang pernah membesarkan namanya.
Melansir dari Allkpop, suasana konser berubah saat ia mulai menyanyikan lagu debut mereka yakni Into The New World.
Saat masuk bagian klimaks lagu, Jessica tiba-tiba terlihat menahan emosi. Air matanya mulai jatuh pelan dan ia sempat memalingkan wajah dari penonton seolah ingin menyembunyikan perasaannya.
Meski begitu, ia tetap menyelesaikan lagu tersebut sampai akhir secara profesional. Momen ini langsung membuat suasana konser terasa lebih haru dan hening.
Beberapa fans yang hadir mengaku ikut terbawa emosi melihat penampilannya. Namun di sisi lain, reaksi netizen di internet justru terpecah.
Sebagian memberikan dukungan dan menganggap wajar karena lagu tersebut mempunyai kenangan mendalam.
Tapi, tidak sedikit yang justru bersikap kritis terhadapnya. Beberapa mempertanyakan alasan Jessica kembali membawakan lagu dari grup lamanya.
Ada pula yang mengungkit kembali masa lalu dan hengkangnya dari Girls Generation atau SNSD pada tahun 2014.
Seperti alasan kepergiannya dari SNSD memiliki alasan tersendiri seperti bukan perpisahan yang baik-baik saja.
