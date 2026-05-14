Ayu Aulia Mendadak Sebut Ridwan Kamil Sebagai Bupati R, Lisa Mariana: Biarin Drama Dia

JawaPos.com - Sejumlah bocoran yang sempat disampaikan Ayu Aulia tentang Bupati inisial R yang disebut telah menghamilinya, memintanya melakukan aborsi, hingga mengakibatkan Ayu kehilangan rahim sangat jauh berbeda dengan nama yang akhirnya diungkap.

Ayu Aulia mendadak mengumumkan nama Ridwan Kamil sebagai sosok Bupati R yang telah menghamilinya, memintanya melakukan aborsi, dan kemudian menyebabkan Ayu Aulia kehilangan rahim. Itu sama sekali tidak sesai dengan sejumlah bocoran dia sebelumnya. Misalnya, Bupati R menjabat sebagai bupati untuk periode 2025-2030, masih berusia muda, dll.

Ayu Aulia mendadak menyebutkan nama Ridwan Kamil, Lisa Mariana memberikan komentar sinis dengan menyebut Ayu sedang main drama, bukan sedang bicara kenyataan yang sesungguhnya.

"Biarin lah drama dia. Mau RB, RT, atau apa kek, terserah dia," ujar Lisa Mariana.

Lisa mengaku sudah malas berkomentar tentang Ayu Aulia. Dia mau fokus pada pekerjaannya saja dengan kapasitasnya sebagai influencer.

"Aku mau fokus sama pekerjaan gua. Aku nggak punya angsuran, makanya hidup gua tenang," kata Lisa Mariana.

Sebelumnya, Lisa Mariana menduga pernyataan Ayu Aulia kehilangan rahim tujuannya adalah untuk mendapatkan transferan uang. Lisa menyebut, Ayu melakukan hal aneh seperti itu kemungkinan sedang butuh uang.