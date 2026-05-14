Yang Hyun Suk Disebut Larang BABYMONSTER Jadi Brand Ambassador Mewah

Konsep foto mini album ketiga BABYMONSTER berjudul CHOOM. (Naver)
JawaPos.com - BABYMONSTER kembali menjadi sorotan publik setelah muncul laporan bahwa grup rookie YG Entertainment tersebut menolak banyak tawaran dari merek mewah global.
Menurut laporan OSEN, sejumlah brand luxury sebenarnya sudah mulai mendekati BABYMONSTER untuk menjadikan mereka sebagai ambassador.
Keputusan tersebut kabarnya datang langsung dari produser eksekutif YG Entertainment, Yang Hyun Suk.
Ia disebut ingin BABYMONSTER fokus sepenuhnya pada perkembangan mereka sebagai musisi dan performer.
YG dikabarkan tidak ingin kualitas para member hilang karena harus menghadiri jadwal eksternal seperti menghadiri fashion show atau aktivitas promosi brand di luar negeri.
Terlebih sebagian member BABYMONSTER masih berusia muda dan membutuhkan pengelolaan kondisi yang lebih ketat.
Langkah ini cukup berbeda dibanding tren grup K-Pop generasi sekarang yang biasanya aktif menjadi brand ambassador sejak awal debut demi meningkatkan popularitas global mereka.
Saat ini BABYMONSTER memang tengah aktif mempromosikan mini album terbaru mereka bertajuk CHOOM.
Selain sukses secara penjualan, BABYMONSTER juga tengah bersiap menjalani tur dunia skala besar.
Grup tersebut dijadwalkan menggelar konser di berbagai kota Asia dan Oseania termasuk Jakarta, Bangkok, Singapura, Hong Kong hingga Sydney.
