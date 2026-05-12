Bertajuk CHOOM, BABYMONSTER akan Jalani Tur Dunia 2026-2027 di Asia dan Oseania, Ada Jakarta

JawaPos.com - Melejit dalam waktu singkat, girlgrup Korea ternama BABYMONSTER akan menggelar konser di Asia dan Oseania, tak terkecuali Jakarta.

Dikutip dari Soompi, belakangan ini, BABYMONSTER mengungkapkan tanggal dan tempat untuk tur dunia 2026-2027 mereka yang berjudul CHOOM.

Selain konser di Seoul dan beberapa kota di Jepang, BABYMONSTER akan mengunjungi Manila pada 5 September 2026, Makau 12 September 2026.

Tak lupa, mereka juga menghampiri penggemar di Jakarta pada 17 Oktober 2026 yang bertempat di Indonesia Arena.

Selanjutnya Bangkok pada 8 November, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, Auckland, Melbourne, Sydney, dan Hong Kong.

Poster tersebut juga mengisyaratkan lebih banyak kota yang akan diumumkan di Eropa serta Amerika Utara dan Amerika Selatan.

Setelah comeback BABYMONSTER dengan mini album ketiga mereka CHOOM pada 4 Mei, grup ini bersiap untuk konser mereka di Seoul, yang akan berlangsung dari 26 hingga 28 Juni.

Berada di bawah naungan agensi terkenal YG Entertainment, BABYMONSTER menjadi girlgrup asal negara Korea Selatan yang cepat dikenal.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.