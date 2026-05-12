Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 12 Mei 2026 | 15.17 WIB

Bertajuk CHOOM, BABYMONSTER akan Jalani Tur Dunia 2026-2027 di Asia dan Oseania, Ada Jakarta

BABYMONSTER. Sumber Foto: Soompi - Image

BABYMONSTER. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Melejit dalam waktu singkat, girlgrup Korea ternama BABYMONSTER akan menggelar konser di Asia dan Oseania, tak terkecuali Jakarta.

Dikutip dari Soompi, belakangan ini, BABYMONSTER mengungkapkan tanggal dan tempat untuk tur dunia 2026-2027 mereka yang  berjudul CHOOM.

Selain konser di Seoul dan beberapa kota di Jepang, BABYMONSTER akan mengunjungi Manila pada 5 September 2026, Makau 12 September 2026.

Tak lupa, mereka juga menghampiri penggemar di Jakarta pada 17 Oktober 2026 yang bertempat di Indonesia Arena.

Selanjutnya  Bangkok pada 8 November, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, Auckland, Melbourne, Sydney, dan Hong Kong.

Poster tersebut juga mengisyaratkan lebih banyak kota yang akan diumumkan di Eropa serta Amerika Utara dan Amerika Selatan.

Setelah comeback BABYMONSTER dengan mini album ketiga mereka CHOOM pada 4 Mei, grup ini bersiap untuk konser mereka di Seoul, yang akan berlangsung dari 26 hingga 28 Juni.

Berada di bawah naungan agensi terkenal YG Entertainment, BABYMONSTER menjadi girlgrup asal negara Korea Selatan yang cepat dikenal.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Mereka memulai debutnya sebagai grup lengkap pada tanggal 1 April 2024, dengan album mini (EP) eponim berjudul Babymons7er.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Berhasil Raih Puncak Chart iTunes di Seluruh Dunia dengan CHOOM, BABYMONSTER Tuai Perhatian - Image
Music & Movie

Berhasil Raih Puncak Chart iTunes di Seluruh Dunia dengan CHOOM, BABYMONSTER Tuai Perhatian

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.01 WIB

Jalani Tur Dunia SHOW WHAT IAM, IVE Umumkan Lokasi Baru di Amerika Utara dan Asia - Image
Music & Movie

Jalani Tur Dunia SHOW WHAT IAM, IVE Umumkan Lokasi Baru di Amerika Utara dan Asia

Kamis, 26 Maret 2026 | 17.50 WIB

Siap Sapa Penggemar, BABYMONSTER Umumkan Tur Dunia 2026-2027 - Image
Entertainment

Siap Sapa Penggemar, BABYMONSTER Umumkan Tur Dunia 2026-2027

Senin, 16 Maret 2026 | 15.13 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

3

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

4

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga

7

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

8

Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026

9

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

10

16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore