Aulia Ramadhani
Rabu, 6 Mei 2026 | 15.01 WIB

Berhasil Raih Puncak Chart iTunes di Seluruh Dunia dengan CHOOM, BABYMONSTER Tuai Perhatian

BABYMONSTER. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Makin bersinar di dunia musik, girlgrup Korea BABYMONSTER membuat comeback terbaru dengan awal mengesankan.

Dilansir dari Soompi, Rabu (6/5), mereka melakukan comeback yang sangat dinantikan dengan mini album baru ‘CHOOM’ dan lagu utamanya yang berjudul sama.

Menurut Hanteo Chart, CHOOM berhasil terjual sebanyak 387.871 kopi pada hari pertama penjualannya saja.

Ini mampu memecahkan rekor penjualan hari pertama BABYMONSTER sebelumnya sebesar 261.650 yang dicetak oleh mini album kedua mereka WE GO UP tahun lalu.

Menuai perhatian setelah dirilis, CHOOM menduduki puncak chart iTunes di berbagai negara di seluruh dunia.

Kemudian pagi hari tanggal 5 Mei KST, EP tersebut telah mencapai peringkat No. 1 di chart Album Teratas iTunes di setidaknya 15 wilayah berbeda di seluruh dunia.

Selain itu, video musik untuk lagu utama BABYMONSTER, CHOOM, langsung menduduki peringkat No. 1 dalam daftar Video Musik Terpopuler di YouTube di seluruh dunia.

Berada di bawah naungan agensi terkenal YG Entertainment, BABYMONSTER menjadi girlgrup asal negara Korea Selatan yang cepat dikenal.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Mereka memulai debutnya sebagai grup lengkap pada tanggal 1 April 2024, dengan album mini (EP) eponim berjudul Babymons7er.

