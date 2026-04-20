Jadi MV Pertama dengan 400 Juta Penayangan, SHEESH Milik BABYMONSTER disukai Penggemar

JawaPos.com – Menuai perhatian, gilrgrup Korea yaitu BABYMONSTER telah mencapai sejarah baru di YouTube dengan SHEESH.

Dilansir dari Soompi, Senin (20/4), hal ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, dimana mereka juga bangga dengan girlgrup tersebut

Pada tanggal 17 April sekitar pukul 8 pagi KST, video musik girlgrup tersebut yang bertajuk SHEESH berhasil meraih 400 juta penayangan.

Mereka butuh sekitar dua tahun, 16 bulan, dan delapan jam untuk mencapai jumlah itu sejak video musik tersebut dirilis pada 1 April 2024 tengah malam KST.

SHEESH kabarnya juga merupakan video musik pertama BABYMONSTER yang mencapai prestasi di platform YouTube

Lagu tersebut memang memiliki nada unik, kolaborasi tarian mereka juga membuat siapapun yang melihatnya akan terpukau

Berada di bawah naungan agensi terkenal YG Entertainment, BABYMONSTER menjadi girlgrup asal negara Korea Selatan yang cepat dikenal.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Mereka memulai debutnya sebagai grup lengkap pada tanggal 1 April 2024, dengan album mini (EP) eponim berjudul Babymons7er.