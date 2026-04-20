Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
20 April 2026, 21.18 WIB

Jadi MV Pertama dengan 400 Juta Penayangan, SHEESH Milik BABYMONSTER disukai Penggemar

BABYMONSTER. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Menuai perhatian, gilrgrup Korea yaitu BABYMONSTER telah mencapai  sejarah baru di YouTube dengan SHEESH.

Dilansir dari Soompi, Senin  (20/4), hal ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, dimana mereka juga bangga dengan girlgrup tersebut

Pada tanggal 17 April sekitar pukul 8 pagi KST, video musik girlgrup tersebut yang bertajuk SHEESH  berhasil meraih 400 juta penayangan.

Mereka butuh sekitar dua tahun, 16 bulan, dan delapan jam untuk mencapai jumlah itu sejak video musik tersebut dirilis pada 1 April 2024 tengah malam KST.

SHEESH kabarnya juga merupakan video musik pertama BABYMONSTER yang mencapai prestasi di platform YouTube

Lagu tersebut memang memiliki nada unik, kolaborasi tarian mereka juga membuat siapapun yang melihatnya akan terpukau

Berada di bawah naungan agensi terkenal YG Entertainment, BABYMONSTER menjadi girlgrup asal negara Korea Selatan yang cepat dikenal.

Grup yang melejit dalam waktu singkat ini memiliki tujuh anggota berbakat yaitu Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita.

Mereka memulai debutnya sebagai grup lengkap pada tanggal 1 April 2024, dengan album mini (EP) eponim berjudul Babymons7er.

Kemudian lagunya yatiu Sheesh, menarik perhatian dan menjadi hit sepuluh besar pertama mereka di Circle Digital Chart Korea.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Siap Sapa Penggemar, BABYMONSTER Umumkan Tur Dunia 2026-2027 - Image
Entertainment

Siap Sapa Penggemar, BABYMONSTER Umumkan Tur Dunia 2026-2027

16 Maret 2026, 15.13 WIB

Fans Heboh! Rami Diduga Muncul di Teaser MV BABYMONSTER 'Supa Dupa Luv' - Image
Music & Movie

Fans Heboh! Rami Diduga Muncul di Teaser MV BABYMONSTER 'Supa Dupa Luv'

20 Desember 2025, 05.36 WIB

BABYMONSTER Rilis Poster Misterius Bertema 'Masked', Isyaratkan Era Baru dan Picu Teori Penggemar - Image
Music & Movie

BABYMONSTER Rilis Poster Misterius Bertema 'Masked', Isyaratkan Era Baru dan Picu Teori Penggemar

05 November 2025, 17.00 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore