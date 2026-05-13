Sejumlah Kontroversi Ayu Aulia: Mulai dari Hubungan, Upaya Bunuh Diri, hingga Kehilangan Rahim

JawaPos.com - Ayu Aulia beberapa tahun belakangan selalu menjadi sorotan publik luas atas sejumlah tindak tanduknya mengiringi perjalanannya di dunia hiburan.

Model sekaligus selebgram tersebut dikenal publik dengan gaya bicara yang blak-blakan. Sejumlah pernyataan dan konflik yang melibatkan dirinya menjadi sorotan hingga viral di media sosial.

Berikut sejumlah kontroversi Ayu Aulia yang sempat menghebohkan publik Tanah Air.

1. Ngaku Dekat dengan Zikri Daulay

Ayu Aulia sempat hebohkan publik karena pengakuan kedekatannya dengan Zikri Daulay. Saaat berada di Bali, keduanya kedapatan bermesraan. Zikri tampak menggendong sang model.

Tak hanya itu, ada juga video yang memperlihatkan Zikri Daulay dan Ayu Aulia kedapatan tengah berciuman dan menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangam warganet di media sosial.

2. Percobaan Bunuh Diri Pada Februari 2022, Ayu Aulia sempat menjadi pusat perhatian publik setelah diduga melakukan percobaan bunuh diri di apartemennya di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi pada saat itu sempat turun tangan.

Ayu Aulia dilarikan Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat untuk menjalani perawatan medis usai mengalami luka sayatan pada bagian tangan. Selain itu, mulutnya juga mengeluarkan busa diduga overdosis. Ayu Aulia kabarnya mengalami tekanan psikologis akibat persoalan pribadi.

3. Berseteru dengan Gege Fransiska Kontroversi lain muncul dari Ayu Aulia pada waktu ia terlibat konflik dengan Gege Fransiska sekitar tahun 2023. Konflik keduanya sempat ramai di media sosial dan menjadi konsumsi publik.