Seret Nama Ridwan Kamil, Ayu Aulia Bantah Bupati R Adalah Roby Kurniawan

Selebgram Ayu Aulia. (Instagram: ayuandiyantiaulia)
JawaPos.com - Ayu Aulia membantah sosok Bupati Bintan, Roby Kurniawan sebagai orang yang memintanya melakukan aborsi, hingga mengakibatkan sang selebgram kehilangan rahimnya.
Dia akhirnya membongkar sosok Bupati R. Sosok yang dibongkar Ayu Aulia ternyata di luar dugaan netizen di media sosial.
"Ridwan Kamil. Jelas ya," ungkap Ayu Aulia dalam unggahannya di Instagram Story.
Banyak yang terkejut atas jawaban Ayu Aulia tersebut. Pasalnya, Ridwan Kamil tidak pernah menjadi bupati. Dia diketahui sempat menjadi Wali Kota Bandung pada 2013 silam.
Dalam kesempatan itu, Ayu Aulia juga membersihkan nama Bupati Bintan Robby Kurniawan yang sempat dikait-kaitkan dengan Bupati R oleh warganet.
Ayu Aulia menyebut, nama Robby Kurniawan tidak pernah keluar dari dirinya.
"Aku nggak pernah sebut nama ini. Jadi tolong kalian jangan salah paham. Kasihan istrinya, anaknya, dan keluarganya. Salahin aku aja," ujar Ayu Aulia.
Dia pun menjawab pertanyaan netizen dimana Robby Kurniawan sempat menutup kolom komentar di Instagram, yang membuat dugaan semakin kuat menduga bahwa dia sosok Bupati inisial R.
Menurut Ayu Aulia, menutup kolom komentar bukan berarti sosok Bupati R yang dia maksud. "Tanya orangnya, jangan aku. Perasaan banyak ah yang tutup comment," katanya.
Pernyataan Ayu Aulia tentang Bupati R yang telah menghamilinya ternyata Ridwan Kamil tentu saja bikin netizen kecewa. Pasalnya, sejumlah bocoran Ayu sebelumnya tentang Bupati R sama sekali berbeda dengan nama yang dia munculkan sekarang.
