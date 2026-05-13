Roby Kurniawan Diduga Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim, Netizen: Halo pak Bupati, Sehat?

JawaPos.com - Bupati Kepulauan Bintan, Roby Kurniawan dikaitkan netizen dengan nama Bupati R yang disebutkan Ayu Aulia sebagai penyebab dirinya harus kehilangan Rahim.

Polemik pengakuan model Ayu Aulia terkait hubungannya dengan seorang bupati berinisial R terus menjadi sorotan publik. Seorang netizen pun mengaitkan kode-kode yang diungkap Ayu dengan sosok Bupati Bintan Roby Kurniawan.

"@robykurniawanansar ini guys yg dimaksud," tulis @nunu_5060 dalam kolom komentar postingan Ayu Aulia.

Kini, kolom komentar Instagram Roby pun yelah dibatasi. Namun, dalam postingan Roby pada 25 Januari 2025, Ayu Aulia terlihat ikut mengomentari postingan tersebut dengan menanyakan kabar sang Bupati.

"Halo pak bupati.. sehat?" tulis @ayuandiyantiaulia.

Namun belum diletahui pasti perihal ada tidaknya hubungan antara Ayu Aulia dengan Roby Kurniawan. JawaPos.com telah mencoba mengklarifikasi tudingan netizen ini melalui DM akun Instagram resmi Roby Kurniawan namun belum mendapatkan tanggapan. Klarifikasi Bupati Roby akan ditulis dalam berita selanjutnya.

Ayu Aulia Ungkap Sosok Bupati R

Sebelumnya, Ayu Aulia membongkar dugaan hubungan dekatnya dengan sosok Bupati berinisial R. Gara-gara kedekatan itu, menurut Ayu, ia sampai kehilangan rahim yang sangat berharga dalam hidup dan masa depannya.

Ayu Aulia menolak disebut sebagai masa lalu oleh Bupati R. Dia pun mengaku masih melakukan pertemuan dengan Bupati R, termasuk makan bersama dan mendapat bingkisan kado Valentine.