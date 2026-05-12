Profil Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama sang istri. (Instagram @robykurniawanansar)
JawaPos.com - Bupati Kepulauan Bintan, Roby Kurniawan dikaitkan netizen dengan nama Bupati berinisial R yang disebutkan Ayu Aulia sebagai penyebab dirinya harus kehilangan Rahim.
Polemik pengakuan model Ayu Aulia terkait hubungannya dengan seorang bupati berinisial R terus menjadi sorotan publik. Seorang netizen pun mengaitkan kode-kode yang diungkap Ayu dengan sosok Bupati Bintan Roby Kurniawan.
"@robykurniawanansar ini guys yg dimaksud," tulis @nunu_5060 dalam kolom komentar postingan Ayu Aulia.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Libra Besok, Rabu 13 Mei 2026: Kesempatan Baru Datang, Karier Makin Seimbang
Kini, kolom komentar Instagram Roby pun yelah dibatasi. Namun, dalam postingan Roby pada 25 Januari 2025, Ayu Aulia terlihat ikut mengomentari postingan tersebut dengan menanyakan kabar sang Bupati.
"Halo pak bupati.. sehat?" tulis @ayuandiyantiaulia.
Namun belum diletahui pasti perihal ada tidaknya hubungan antara Ayu Aulia dengan Roby Kurniawan. JawaPos.com telah mencoba mengklarifikasi tudingan netizen ini melalui DM akun Instagram resmi Roby Kurniawan namun belum mendapatkan tanggapan. Klarifikasi Bupati Roby akan ditulis dalam berita selanjutnya.
Baca Juga:Tiongkok Percepat Integrasi AI ke Smart Glasses, Tekan Posisi Meta di Pasar Wearable Global
Profil Roby Kurniawan
Perjalanan politik Roby terbilang cukup unik. Ia pertama kali dilantik sebagai Wakil Bupati Bintan pada 26 Februari 2021. Namun, tak lama berselang, ia naik takhta menjadi Bupati Bintan menggantikan Apri Sujadi.
Perubahan posisi ini terjadi setelah bupati petahana tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pengaturan barang kena cukai. Sejak saat itu, Roby mengambil alih kemudi pemerintahan dan mulai dikenal luas berkat kinerjanya yang intens di lapangan.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi