Profil Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

JawaPos.com - Bupati Kepulauan Bintan, Roby Kurniawan dikaitkan netizen dengan nama Bupati berinisial R yang disebutkan Ayu Aulia sebagai penyebab dirinya harus kehilangan Rahim.

Polemik pengakuan model Ayu Aulia terkait hubungannya dengan seorang bupati berinisial R terus menjadi sorotan publik. Seorang netizen pun mengaitkan kode-kode yang diungkap Ayu dengan sosok Bupati Bintan Roby Kurniawan.

"@robykurniawanansar ini guys yg dimaksud," tulis @nunu_5060 dalam kolom komentar postingan Ayu Aulia.

Kini, kolom komentar Instagram Roby pun yelah dibatasi. Namun, dalam postingan Roby pada 25 Januari 2025, Ayu Aulia terlihat ikut mengomentari postingan tersebut dengan menanyakan kabar sang Bupati.

"Halo pak bupati.. sehat?" tulis @ayuandiyantiaulia.

Namun belum diletahui pasti perihal ada tidaknya hubungan antara Ayu Aulia dengan Roby Kurniawan. JawaPos.com telah mencoba mengklarifikasi tudingan netizen ini melalui DM akun Instagram resmi Roby Kurniawan namun belum mendapatkan tanggapan. Klarifikasi Bupati Roby akan ditulis dalam berita selanjutnya.

Profil Roby Kurniawan

Perjalanan politik Roby terbilang cukup unik. Ia pertama kali dilantik sebagai Wakil Bupati Bintan pada 26 Februari 2021. Namun, tak lama berselang, ia naik takhta menjadi Bupati Bintan menggantikan Apri Sujadi.