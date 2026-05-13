Lisa Mariana Sebut Ayu Aulia Sering Melakukan Aborsi

JawaPos.com - Selebgram Lisa Mariana kembali memberikan tanggapan terkait curhatan Ayu Aulia di media soal soal ia kehilangan rahim untuk selama-lamanya.

Menurut Lisa Mariana, salah satu penyebab Ayu Aulia kehilangan rahim karena dia sering melakukan aborsi usai berkali-kali hamil dari hasil hubungan terlarangnya.

"Muak gue! Apa banget sih lu Yu, kita yang sudah tahu drama loe, lagi ngakak nih. Kalau loe cewek baik-baik yang kehilangan rahim gue kasian. Lah ini gara-gada aborsi terus-terusan, ya loe nikmatin deh tuh," tulis Lisa Mariana.

Sampai sekarang, Lisa Mariana masih marah besar karena hampir saja kehilangan anak, diarahkan untuk melakukan aborsi oleh Ayu Aulia dan tim Ridwan Kamil, beberapa tahun silam.

Baca Juga:Ayu Aulia Bicara 2 Penyebab Dirinya Kehilangan Rahim

Lisa Mariana punya sikap tegas tidak mau menambah dosa dan menolak melakukan aborsi. Sebaliknya, dia memilih tetap mempertahankan anaknya, Celine.

Konsekuensinya, hubungan pertemanan keduanya jadi retak setelah Lisa Mariana merasa dijebak oleh Ayu Aulia untuk melakukan aborsi. Lisa menyebut, Ayu tidak memiliki hati rela melakukan segala cara demi uang.

"Sempat paksa dan jebak gue buat aborsi kan? Nikmatin ya, nggak ada yang kasihan sama loe," ujar Lisa Mariana.