Abdul Rahman
Rabu, 13 Mei 2026 | 06.02 WIB

Rahimnya Hilang, Ayu Aulia Ratapi Nasib di Atas Makam Ayahnya

Model sekaligus selebgram Ayu Aulia minta maaf kepada mendiang ayahnya di atas pemakaman usai divonis hilang rahim akibat melakukan aborsi. Instagram: ayuandiyantiaulia)

JawaPos.com - Ayu Aulia merasakan kesedihan mendalam setelah rahimnya hilang usai dia menggugurkan anak hasil hubungan gelapnya dengan Bupati R, diduga Bupati Bintan Roby Kurniawan.

Ayu Aulia sedih karena hilangnya rahim ini membawa konsekuensi besar dalam hidupnya. Dia selamanya tidak akan pernah punya anak akibat kesalahan yang dia lakukan.

Ayu Aulia curhat di atas makam ayahnya. Dia meminta maaf kepada almarhum karena merasa tidak bisa menjadi anak yang baik selama ini.

"Pah. Sekarang kakak sudah berani jujur dari apa yang papa sakitkan hatinya, anak perempuan papa diminta aborsi," curhat Ayu Aulia, dalam unggahannya di Instagram.

Ayu Aulia menyesal tidak pernah memberitahukan kondisinya yang sesungguhnya kepada sang ayahanda sampai ia menutup mata.

"Ayu nggak bilang sama papa sampai harus kehilangan rahim lalu papa pergi. Maafin kakak belum bisa jadi anak yang membanggakan," ujarnya lebih lanjut.

Sebelumnya melalui unggahan Instagram Story, Ayu Aulia memberikan ciri-ciri terkait sosok Bupati R yang diduga telah melakukan hubungan badan dengannya dan memaksa Ayu untuk melakukan aborsi hingga mengakibatkan kehilangan rahim.

Ayu Aulia menyatakan, Bupati R dimaksud adalah bupati aktif saat ini menjabat sebagai bupati untuk periode 2025-2030. Dia juga menyebut, Bupati R masih muda secara usia.

Bocoran lain yang disebut Ayu Aulia dalam unggahannya di Instagram Story adalah dia sengaja mengunggah komentar netizen yang menyebutkan Bintan.

