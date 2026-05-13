Ayu Aulia Bicara 2 Penyebab Dirinya Kehilangan Rahim

JawaPos.com - Ayu Aulia menjelaskan penyebab dirinya kehilangan rahim yang sangat disesalkannya. Model sekaligus selebgram sangat sedih dan terpukul atas fakta itu karena otomatis tidak bisa melahirkan anak.

Menurut Ayu Aulia sebagaimana diunggah di Instagram Story, ada 2 faktor penyebab kenapa dirinya kehilangan rahim.

"Bukan cuma karena aborsi, tapi karena tumor yang ada di rahim saya," ujar Ayu Aulia.

Perempuan kelahiran 5 Februari 1993 mengaku beberapa kali menjalani tindakan pembersihan rahim dari tumor. Berhubung tumor sudah menyebar, maka rahimnya pun tidak dapat diselamatkan.

"Berkali kali diambil dari awal saluran rahim lalu kembali di ambil rahimku yang sudah berkali kali diambil tumornya," ujar Ayu Aulia.

Sosok Bupati R yang dimaksud Ayu Aulia diyakini netizen adalah Bupati Bintan Roby Kurniawan. Hal itu berdasarkan sejumlah bocoran yang sebelumnya dibuat sang model di akun Instagram pribadinya.

Diantara bocoran yang sempat diungkap Ayu Aulia adalah, Bupati R menjabat periode 2025-2030, masih berusia muda, hingga pernah kuliah di Universitas Trisaksi.

Meski netizen sudah menebak-nebak sosok Bupati R dimaksud, Ayu Aulia tidak memberikan bantahan perihal nama Roby Kurniawan. Dia hanya memberikan penegasan bukan dirinya yang mengungkapkan nama terang sang bupati.