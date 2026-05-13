Ayu Aulia Bicara 2 Penyebab Dirinya Kehilangan Rahim

Ayu Aulia
JawaPos.com - Ayu Aulia menjelaskan penyebab dirinya kehilangan rahim yang sangat disesalkannya. Model sekaligus selebgram sangat sedih dan terpukul atas fakta itu karena otomatis tidak bisa melahirkan anak.
Menurut Ayu Aulia sebagaimana diunggah di Instagram Story, ada 2 faktor penyebab kenapa dirinya kehilangan rahim.
Perempuan kelahiran 5 Februari 1993 mengaku beberapa kali menjalani tindakan pembersihan rahim dari tumor. Berhubung tumor sudah menyebar, maka rahimnya pun tidak dapat diselamatkan.
"Berkali kali diambil dari awal saluran rahim lalu kembali di ambil rahimku yang sudah berkali kali diambil tumornya," ujar Ayu Aulia.
Sosok Bupati R yang dimaksud Ayu Aulia diyakini netizen adalah Bupati Bintan Roby Kurniawan. Hal itu berdasarkan sejumlah bocoran yang sebelumnya dibuat sang model di akun Instagram pribadinya.
Diantara bocoran yang sempat diungkap Ayu Aulia adalah, Bupati R menjabat periode 2025-2030, masih berusia muda, hingga pernah kuliah di Universitas Trisaksi.
Meski netizen sudah menebak-nebak sosok Bupati R dimaksud, Ayu Aulia tidak memberikan bantahan perihal nama Roby Kurniawan. Dia hanya memberikan penegasan bukan dirinya yang mengungkapkan nama terang sang bupati.
"Saya ingin meluruskan satu hal. Saya tidak pernah secara langsung menyebut satu nama tertentu kepada publik. Inisial 'R' bisa diartikan banyak hal, dan saya melihat justru publik sendiri yang kemudian menggiring opini ke satu sosok tertentu," ujar Ayu Aulia.
