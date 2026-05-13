Sutradara Membantah Mengedit Adegan Cha Eun Woo di Drakor ‘The Wonderfools’

JawaPos.com - Sutradara Yoo Insik dari drakor Netflix 'The Wonderfools,' menanggapi spekulasi seputar aktor utama Cha Eun Woo. Rumor tersebut menyatakan jika adegan Cha Eun Woo diedit, untuk mengurangi penampilannya dalam drakor 'The Wonderfools'. Yoo Insik membantah rumor tersebut saat konferensi pers untuk serial Netflix 'The Wonderfools,' yang diadakan di JW Marriott Dongdaemun Square Grand Ballroom di Jongno-gu, Seoul (12/5).

“Saya pertama kali mengetahui rumor ini, melalui laporan berita ketika proses pengeditan dan pasca-produksi hampir selesai."

"Proyek ini telah lama menjadi impian saya, dan setiap orang yang terlibat bekerja sangat keras, bahkan untuk adegan satu detik sekalipun."

"Kami mendekati pasca-produksi dengan kualitas keseluruhan dan penyelesaian drama sebagai prioritas utama kami.”

“Saya mohon pengertian Anda, bahwa saya tidak dapat berkomentar secara detail tentang masalah pribadi,” ungkap sang sutradara.

Mengenai penampilan Cha Eun Woo dalam drakor tersebut, Yoo Insik memuji aktor tersebut dengan mengatakan.

“Akting emosional dan penampilan multidimensinya melampaui ekspektasi. Bukan hanya Cha Eun Woo, tetapi semua aktor menunjukkan sisi diri mereka yang benar-benar baru."

"Cha Eun Woo juga bekerja dengan penuh semangat seperti yang lainnya, dan saya puas dengan hasilnya.”

Setelah mendengar komentar sutradara, aktris Park Eun Bin juga mengungkapkan keyakinannya pada serial tersebut.

“Sejak awal, sutradara menekankan betapa pentingnya kekompakan tim. Semua orang mencurahkan seluruh energi mereka untuk mencapai hal itu. Kalian akan dapat melihat hasilnya sendiri pada tanggal 15 Mei.”

Dikutip dari Allkpop, drakor 'The Wonderfools' adalah petualangan superhero komedi yang berlatar tahun 1999, mengikuti sekelompok orang buangan di lingkungan sekitar yang secara tidak sengaja, mendapatkan kekuatan super dan berjuang untuk melindungi dunia dari penjahat yang mengancam perdamaian.