Park Eun Bin dan Cha Eun Woo Tunjukkan Kemampuan Super di Drama The WONDERfools

JawaPos.com - Cha Eun Woo yang pernah bermain di A Good Day to Be a Dog, kini akan bintangi drama Korea baru yaitu The WONDERfools.

Dilansir dari Soompi, Minggu (19/4), akan menjadi drama aksi komedi bertema kekuatan super yang berlatar tahun 1999, penggemar tak sabar menantikan aktingnya.

Drama ini mengikuti sekelompok anak-anak nakal di lingkungan sekitar yang secara tak terduga mendapatkan kekuatan super dan melawan penjahat yang mengancam kedamaian kota Haeseong.

Dalam poster terlihat Tim Wonderfools mengintip di atas mesin penjual otomatis sementara berbagai benda melayang di sekitar mereka.

Lalu karakter Eun Chae Ni (Park Eun Bin) tersenyum cerah sementara Lee Woon Jung (Cha Eun Woo) fokus dengan saksama.

Makin seru, Son Kyung Hoon (Choi Dae Hoon) tampak terkejut dan Kang Robin (Im Seong Jae) ketakutan dan terkejut.

Tertulis "Para pemberontak yang menggemaskan dalam petualangan berkekuatan super" membangkitkan antusias akan perjalanan kacau mereka.

Kemudian dalam cuplikan yang dirilis bersama poster secara resmi memperkenalkan tim pemberontak ini.

Terdengar suara yang khawatir berkomentar, "Kurasa ada yang salah dengan kita semua, mungkin seseorang menyemprotkan pestisida di lingkungan kita," Tim Wonderfools mulai menemukan kemampuan misterius mereka.