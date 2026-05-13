Aulia Ramadhani
Kamis, 14 Mei 2026 | 06.01 WIB

Kontroversi Pribadi Cha Eun Woo Jadi Perbincangan, Apakah Adegannya dipotong dalam Drama The WONDER Fools?

Cha Eun Woo. Sumber Foto: Pinkvilla

JawaPos.com - Drama Korea komedi aksi petualangan superhero mendatang, The WONDERfools, yang diperankan Cha Eun Woo bersama Park Eun Bin akan jadi tontonan menarik.

Dilansir dari Pinkvilla, Rabu (13/5), namun, belakangan ini sang aktor terlibat kontroversi pribadi yang melibatkan pengajuan pajaknya

Dengan sedikit promosi seputar perilisan, kekhawatiran muncul tentang kemungkinan penghapusan adegan yang dibintangi aktor berusia 29 tahun itu.

Namun, pada konferensi pers untuk program tersebut, sutradara membantah spekulasi tersebut.

Konferensi pers untuk produksi Netflix, The WONDERfools, diadakan di Jongno-gu, Seoul, di mana showrunner ditanya tentang kemungkinan pengeditan atau pengurangan adegan Cha Eun Woo.

Menanggapi pertanyaan, sutradara Yoo Insik mengatakan, seperti dilansir News1, “Saya pertama kali mengetahui masalah ini melalui laporan berita ketika proses pengeditan dan pasca-produksi hampir selesai.”

“Proyek ini telah lama menjadi impian saya, dan setiap orang yang terlibat bekerja sangat keras, bahkan untuk adegan satu detik,” ungkapnya

Ia melanjutkan, “Kami mendekati pasca-produksi dengan kualitas keseluruhan dan penyelesaian drama sebagai prioritas utama kami.”

Ia mengakhiri rasa ingin tahu lebih lanjut tentang pendapatnya mengenai kontroversi Cha Eun Woo dan menambahkan, “Saya mohon pengertian Anda bahwa tidak dapat berkomentar secara detail tentang masalah pribadi.”

Ini akan menjadi serial pertamanya setelah menjalani wajib militer akhir tahun lalu, dan akan tayang di Netflix pada 15 Mei 2026.

Editor: Hanny Suwindari
