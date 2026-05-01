Aulia Ramadhani
Jumat, 1 Mei 2026 | 21.04 WIB

Park Eun Bin, Cha Eun Woo, akan Tampil di Drama Komedi The WONDERfools, Bagaimana Kisahnya?

Park Eun Bin, Cha Eun Woo. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Setelah bermain di A Good Day to Be a Dog, aktor serta idol Korea Cha Eun Woo ASTRO akan berperan di drama The WONDERfools.

Dikutip dari Soompi, Jum’at (1/5), drama Netflix mendatang, itu telah merilis foto-foto karakter baru yang dimana akan tayang 15 Mei mendatang

Bertema kekuatan super yang berlatar tahun 1999, masa ketika kepercayaan apokaliptik merajalela, drama ini mengikuti sekelompok orang buangan di lingkungan sekitar.

Tiba-tiba merekamendapatkan kekuatan super dan melawan penjahat yang mengancam perdamaian kota Haeseong.

Nampak dari foto-foto yang baru dirilis menampilkan Eun Chae Ni (Park Eun Bin), Son Gyeong Hun (Choi Dae Hoon), dan Kang Ro Bin (Im Seong Jae),

Secara tak sengaja mendapatkan kekuatan super, ada Lee Un Jeong (Cha Eun Woo), yang juga terlibat dengan mereka.

Chae Ni, cucu dari keluarga pemilik Restoran Keunson yang paling populer di Haeseong, telah menjalani hidup dengan menyerah pada segalanya karena sakit jantung.

Mungkin sebagai akibatnya, ia tumbuh dengan kepribadian yang keras kepala dan dikenal sebagai si pembuat onar di kota.

Ia memasang ekspresi wajah bingung, tampaknya terkejut dengan kemampuan teleportasinya yang aktif secara acak

Un Jeong, seorang pegawai negeri sipil adalah cenayang yang mampu menggunakan telekinesis,  lalu ada Gyeong Hun, yang mendapat julukan pengganggu terbesar Kota Haeseong.

