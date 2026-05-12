Ayu Aulia Curhat Kehilangan Rahim, Lisa Mariana Ungkit Perlakuannya di Masa Lalu

JawaPos.com - Curhatan Ayu Aulia soal dirinya pernah melakukan hubungan terlarang dengan Bupati R diduga adalah Bupati Bintan Roby Kurniawan dan kemudian hamil, melakukan aborsi, serta kehilangan rahim kini viral di media sosial.

Curhatan Ayu Aulia tersebut mendapat beragam komentar dari para pengguna media sosial. Ada yang mendoakan dan menunjukkan kepedulian, namun banyak pula warganet justru memberikan komentar negatif.

Salah satu yang turut berkomentar adalah Lisa Mariana. Lisa dan Ayu diketahui sempat berinteraksi cukup dalam di masa lalu, terutama saat Lisa hamil diisukan hasil buah cintanya dengan Ridwan Kamil.

Ayu Aulia curhat kehilangan rahim, Lisa Mariana mengingatkan Ayu atas perlakuan kepada dirinya di masa lalu.

"Ingat nggak Yu dulu loe minta maaf sama gue karena loe paksa gue gugurin Celine?," komentar Lisa Mariana.

Influencer yang sempat menggemparkan publik di media sosial karena membongkar dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil kini sesumbar anaknya tumbuh dengan perkembangan yang sangat baik.

"Sekarang anak gue sehat. Alhamdullilah, hehe," kata Lisa Mariana disaat Ayu Aulia meratapi hidup kehilangan rahim.

Netizen mengomentari komentar Lisa Mariana. Mereka menganggap apa yang terjadi pada Ayu Aulia merupakan buah dari perbuatannya sendiri.