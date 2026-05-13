Abdul Rahman
Rabu, 13 Mei 2026 | 16.06 WIB

Rujuk dengan Arya Khan dan Langsung Honeymoon, Pinkan Mambo: Makin Ganas

Pinkan Mambo dan Arya Khan (TikTok @irvinalioni.music)

JawaPos.com - Penyanyi Pinkan Mambo dan Arya Khan kini mengaku sudah rujuk setelah sempat mengumumkan perceraian, beberapa hari lalu. Mereka memilih untuk rujuk dengan alasan masih saling cinta satu sama lain.

Menurut Pinkan Mambo dan Arya Khan, mereka sempat berantem cukup hebat karena adanya permasalahan rumah tangga. Uniknya, permasalahan itu katanya dipicu oleh hal sepele.

Pertengkaran tersebut sempat membuat keduanya terpisah. Arya Khan minggat dari rumah selama beberapa hari. Tak lama kemudian, mereka akhirnya memutuskan untuk balikan atau rujuk.

"Aku yang bilang, ‘ayo kita balikan lagi’. Walaupun seminggu sebelumnya Arya juga bilang, ‘ayo kita perbaiki’. Akhirnya aku yang ngajak balikan lagi karena dia sudah keburu ngambek,” ujar Pinkan Mambo di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Pinkan Mambo mengklaim bahwa dirinya merasa dimarahi Tuhan setelah hubungannya sempat retak dengan Arya Khan. Pinkan Mambo teringat akan kebaikan Tuhan yang Maha Pemaaf terhadap hamba-hamba-Nya.

"Rumah tangga siapa sih yang nggak ada masalah? Aku perbaiki aja selagi masih bisa dipertahankan," kata Arya Khan di tempat yang sama.

Pasangan ini mengaku, cinta mereka semakin baik secara kualitas setelah sempat berantem. Usai rujuk, Arya Khan dan Pinkan Mambo langsung melakukan honeymoon untuk melunturkan semua permasalahan yang sempat terjadi.

"Kita manyun cuma beberapa hari. Habis itu honeymoon lagi, tambah ganas, selesai masalahnya," aku Pinkan Mambo.

