Viralkan Aib Diri Sendiri, Ayu Aulia Minta Dinikahi Bupati R

Model sekaligus influencer Ayu Aulia. (Instagram: ayuandiyantiaulia)
JawaPos.com - Ayu Aulia ternyata punya target khusus kenapa sampai memviralkan aib diri sendiri bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan Bupati inisial R yang diduga adalah Bupati Bintan, Roby Kurniawan.
Awalnya, Ayu Aulia mengunggah komentar netizen yang mempertanyakan apa sebenarnya tujuan model sekaligus selebgram itu berkoar-koar membongkar hubungan terlarangnya dengan Bupati R. Apakah dia minta untuk dinikahi atau ingin mendapatkan kucuran dana.
"Minta dihalalkan. Nggak minta apa-apa kok, tapi apa mungkin perempuan kayak aku direstui?," jawab Ayu Aulia.
Dia mengakui telah melakukan kesalahan dengan melakukan hubungan badan, melakukan aborsi, dan sampai mengakibatkan kehilangan rahim.
Meski begitu, Ayu Aulia menuntut tanggung jawab dari Bupati R untuk menunjukkan empati dan rasa kemanusiannya setelah dia kehilangan rahim yang sangat berharga untuk hidup dan masa depannya.
Ayu Aulia tidak masalah mendapat komentar negatif dari netizen setelah dirinya membongkar hubungan terlarangnya dengan Bupati R.
"Aku mungkin perempuan yang paling mudah dihina di mata kalian. Perempuan yang dianggap tidak pantas, perempuan yang selalu salah. Untuk itu, aku minta maaf jika keberadaanku membuat banyak orang kecewa," ujar Ayu Aulia.
"Tapi di balik semua hujatan itu, aku juga manusia. Aku juga menangis. Aku juga kehilangan sesuatu yang sangat besar dalam hidupku rahimku, masa depanku, dan sebagian harapan yang dulu aku jaga," imbuhnya.
Ayu Aulia mempersilakan publik dan netizen untuk menilai atau menghakiminya dengan sesuka hati mereka. Karena perbuatannya memang tidak dapat dibenarkan.
