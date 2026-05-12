Bupati Roby Kurniawan yang Diduga Netizen Punya Hubungan dengan Ayu Aulia Memiliki Total kekayaan Capai Rp 7,3 Miliar, Koleksi Mercedes Benz dan Tanpa Utang!

JawaPos.com - Nama Bupati Kabupaten Bintan, Roby Kurniawan dikaitkan netizen dengan Bupati berinisial R yang diduga memiliki hubungan dekat dengan Ayu Aulia. Polemik pengakuan model Ayu Aulia terkait hubungannya dengan seorang bupati berinisial R terus menjadi sorotan publik.

Seorang netizen pun mengaitkan kode-kode yang diungkap Ayu dengan sosok Bupati Bintan Roby Kurniawan. "@robykurniawanansar ini guys yg dimaksud," tulis @nunu_5060 dalam kolom komemtar postingan Ayu Aulia.

Kini, kolom komentar Instagram Roby pun yelah dibatasi. Namun, dalam postingan Roby pada 25 Januari 2025, Ayu Aulia terlihat ikut mengomentari postingan tersebut dengan menanyakan kabar sang Bupati. "Halo pak bupati.. sehat?" tulis @ayuandiyantiaulia.

Ayu Aulia Speak Up

Sebelumnya, Ayu Aulia membongkar dugaan hubungan dekatnya dengan sosok Bupati berinisial R. Gara-gara kedekatan itu, menurut Ayu, ia sampai kehilangan rahim yang sangat berharga dalam hidup dan masa depannya.

Ayu Aulia menolak disebut sebagai masa lalu oleh Bupati R. Dia pun mengaku masih melakukan pertemuan dengan Bupati R, termasuk makan bersama dan mendapat bingkisan kado Valentine.

Ayu Aulia memiliki bukti lengkap terkait momen kebersamaannya dengan Bupati R. Dia secara tersirat siap melepas bukti-bukti kebersamaan apabila Bupati R masih menolak untuk mengakuinya.

"Ini saja masih foto diriku sendiri yang aku unggah. Belum ada foto kebersamaan, belum ada semua percakapan yang sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal," tulis Ayu Aulia sembari mengunggah foto dirinya sendiri di akun media sosial.

Ayu Aulia meminta Bupati R untuk tidak menyangkal keberadaan dirinya dengan menyebut sebagai bagian dari masa lalu.