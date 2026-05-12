Tanggapan Ardhito Pramono Hubungan Asmaranya dengan Davina Karamoy Dituding Settingan

Davina Karamoy dan Ardhito Pramono memperlihatkan kemesraan ke hadapan publik. (Instagram: ardhitopramono)
JawaPos.com - Hubungan asmara yang sempat diperlihatkan Ardhito Pramono dengan Davina Karamoy mendapat respons beragam dari publik di media sosial, beberapa waktu lalu.
Ada netizen memberikan dukungan dan semangat pada pasangan baru ini, tapi banyak juga warganet menduga hubungan asmara Ardhito Pramono-Davina Karamoy sebagai hubungan settingan alias rekayasa.
Sekilas, dugaan itu terkesan masuk akal mengingat Davina Karamoy sempat diterpa gosip miring menjadi orang ketiga di balik retaknya rumah tangga mantan Menpora Dito Ariotedjo dan sang istri.
Hubungan asmara Ardhito Pramono dan Davina Karamoy dinilai sebagai salah satu cara untuk memperbaiki citra dari bintang film Ipar adalah Maut.
Saat disinggung soal komentar netizen perihal hubungan asmaranya dengan Davina Karamoy hanya gimmick atau settingan, Ardhito membantah secara tegas. Namun, dia menyerahkan kepada netizen apa pun penilaian mereka tentang hubungan asmaranya.
"Nggak, terserah penilaian orang mau kayak gimana. Cuma ini kayak ngomongin soal hati ya," kata Ardhito Pramono di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/5).
Ardhito tidak marah atau emosi atas penilaian negatif dari netizen di media sosial. Dia terkadang membaca komentar bersama Davina dan keduanya tertawa bareng.
"Nggak, nggak. Kita malah kadang-kadang suka ketawa-ketawa aja," ujar Ardhito Pramono.
Dia juga mengaku, hubungannya dengan Davina Karamoy berlangsung sangat positif. Keduanya saling mendukung dan saling mengisi satu sama lain.
