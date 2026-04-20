Davina Karamoy dan Ardhito Pramono Pamer Kemesraan, Netizen: Gimmick, Tidak Natural

JawaPos.com - Aktris Davina Karamoy dan penyanyi Ardhito Pramono kini mencuri perhatian publik setelah adanya unggahan yang memperlihatkan kemesraan mereka di media sosial.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Ardhito Pramono menunjukkan momen kebersamaannya bersama Davina Karamoy saat keduanya sedang berada di Kota Tua, Jakarta, saat menghabiskan malam bersama.

Dalam video singkat, terlihat Davina Karamoy dan Ardhito Pramono berprose bergandengan tangan, berpelukan, hingga berciuman seolah hendak memperlihatkan ke publik terkait hubungan mereka yang kini semakin dekat.

Alih-alih menganggap mereka sebagai pasangan mesra dan romantis, sejumlah netizen justru curiga hubungan Davina Karamoy dan Ardhito Pramono sebagai hubungan yang direkayasa alias settingan. Kecurigaan tersebut setelah mereka menilai ekspresi yang diperlihatkan dari keduanya terlihat tidak natural.

"Asli sih kelihatan banget gimmick-gimmick-nya buat nutupin yang viral itu," komentar salah satu netizen.

"Entahlah, tapi sebelum ini gue ngefans banget sama Arditho karena karya dan pembawaan karakter dia. Tapi tahu desas desus ini jadi kecewa. Ya kita doain aja semoga benar, sebagai fans cuma bisa doa dan lihat. Tapi jujur sebagai mata manusia awam, nggak tahu gue ngerasa nggak natural aja gerak gerik cara hadapi kamera," timpal yang lainnya.

"Ini yang katanya Dito bayar Dito untuk menutupi kelakuan Dito?."

Sejumlah penggemar Ardhito Pramono mengaku kecewa melihat kebersamaan artis idolanya dengan Davina Karamoy dimana Davina sempat ramai diisukan menjadi orang ketiga atau selingkuhan dari eks menteri Menpora, Dito Ariotedjo, beberapa bulan lalu.