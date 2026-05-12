Serius Pacaran, Begini Sosok Davina Karamoy di Mata Ardhito Pramono

JawaPos.com - Ardhito Pramono menegaskan bahwa hubungannya dengan Davina Karamoy serius, bukan gimmick atau rekayasa sebagaimana dugaan netizen. Dia pun mengungkapkan keberadaan Davina dalam hidupnya berhasil memberikan warna dan pengaruh positif.

Menurut Ardhito Pramono, tahun 2026 jauh lebih positif hidupnya dibandingkan tahun sebelumnya dengan kehadiran orang-orang yang memberikan pengaruh positif. Salah satu orang spesial yang memberikan pengaruh positif itu adalah Davina Karamoy.

"Alhamdulillah tahun ini 2026 lebih positif. Kalau misalnya 2025 mungkin banyak kerikil yang terjadi, cuma sekarang alhamdulillah jauh lebih positif. Orang-orang yang hadir di hidup saya juga jauh lebih suportif. Itu alhamdulillah banget," kata Ardhito Pramono saat ditemui di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Davina Karamoy berhasil memberikan dampak positif dalam hidupnya karena Ardhito Pramono merasa berada dalam frekuensi yang sama. Davina bisa menjadi pendengar yang baik sekaligus dapat memberikan masukan yang positif untuknya.

"Orang yang bisa menerima semua keluh kesah kita dan bisa memberikan feedback yang positif. Itu sih kayaknya makna yang berarti dan orang yang bisa kita panggil rumah gitu ya," tutur Ardhito Pramono.

Dia mengaku menjalani hubungan asmara bersama Davina Karamoy dengan sangat menyenangkan. Ardhito Pramono mengakui keberadaan Davina menambah semangat dalam hidupnya.

Bagi Ardhito Pramono, Davina Karamoy punya tempat spesial di hati.

"She's very kind, she's very sweet, she's very supportive. She is a very powerful woman and i really appreciate her," tuturnya.