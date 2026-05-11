El Rumi dan Syifa Hadju Terharu Al Ghazali Kini Resmi Menjadi Ayah

JawaPos.com - Pasangan sesama selebriti Al Ghazali dan Alyssa Daguise kini resmi menyandang status baru sebagai ayah dan ibu setelah buah hati pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali, terlahir ke dunia. Persalinan terjadi melalui proses normal di salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Selatan, Minggu (10/5).

El Rumi dan Syifa Hadju datang ke rumah sakit untuk menjenguk sang keponakan. Mereka pun turut berbahagia atas lahirnya anak pertama dari Al Ghazali dan Alyssa.

"Selamat buat Kak Al dan Kak Alyssa. Semoga sehat selalu, bayinya juga sehat, mudah-mudahan keluarganya bahagia. Doa terbaik buat semuanya," ujar El Rumi dan Syifa Hadju.

Mereka pun mengucapkan selamat kepada Al Ghazali yang kini resmi menyandang status baru sebagai ayah. Mereka melihat anak Al dan Alyssa terlihat sangat cantik dan menggemaskan.

"Terharu pastinya, apalagi ini keponakan pertama ya," ungkapnya.

Lahirnya Soleil Zephora Ghazali melalui proses persalinan normal memang diinginkan oleh Alyssa Daguise dan Al Ghazali. Mereka pun melakukan sejumlah persiapan supaya dapat melahirkan secara normal.

Alyssa Daguise dan Al Ghazali rela tidak menghadiri acara syukuran pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Pulau Dewata pada awal bulan ini demi mempersiapkan Persalinan secara normal.