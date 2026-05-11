Deretan Film dan Series yang Diproduksi- Tayang Tahun Ini dari Rumah Produksi Leo Pictures

JawaPos.com - Rumah produksi Leo Pictures menggelar sebuah acara mengusung tajuk Leo Pictures Showcase 2026. Acara tersebut berlangsung di Main Atrium Central Park, Jakarta, pada akhir pekan lalu.

Acara tersebut menjadi kesempatan bagi rumah produksi untuk memperkenalkan sejumlah film dan series terbaru yang diproduksi dan akan tayang sepanjang tahun ini.

Showcase menghadirkan sejumlah project terbaru dalam suasana hangat, emosional, dan penuh antusiasme. Acara tersebut menjadi ruang bagi pihak rumah produksi untuk berbagi cerita tentang perjalanan, visi, dan cerita-cerita baru yang akan segera hadir untuk menghibur para penonton Indonesia.

Film-film dan series itu mengangkat berbagai tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari tema tentang keluarga, perjuangan perempuan, kehilangan, dll.

Agung Saputra selaku produser LEO Pictures mengungkapkan, setiap project yang dibuat pihak rumah produksi lahir dari keresahan, pengalaman, dan cerita yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Tanah Air.

“Bagi kami, film bukan hanya hiburan. Film adalah cara untuk menyampaikan rasa, pengalaman hidup, dan hal-hal yang kadang sulit diucapkan secara langsung. Kami ingin membuat cerita yang dekat di hati penonton Indonesia,” ujar Agung Saputra.

Salah satu project yang paling banyak mendapat perhatian adalah film berjudul Jangan Buang Ibu. Ini merupakan film drama keluarga yang mengangkat hubungan antara orang tua-anak dengan pendekatan emosional yang relevan dengan kehidupan saat ini.