Abdul Rahman
Senin, 11 Mei 2026 | 05.13 WIB

Film Tanah Runtuh tentang Kehilangan, Harapan, dan Ikatan yang Tumbuh di Tengah Kekacauan

Film Tanah Runtuh. (istimewa)

JawaPos.com - Official trailer dan poster film Tanah Runtuh secara resmi dirilis. Cuplikan film garapan Denny Siregar Production itu menghadirkan sebuah drama kemanusiaan yang membawa penonton menyusuri perjalanan tentang kehilangan, harapan, dan ikatan yang tumbuh di tengah situasi kacau.

Berlatar sebuah kejadian besar yang pernah terjadi di Indonesia, film ini tidak menempatkan konflik sebagai pusat tontonan, melainkan sebagai latar dari kisah yang lebih intim dan personal tentang hubungan manusia ketika semua terasa runtuh. 

Disutradarai Rudi Soedjarwo, film Tanah Runtuh mengikuti perjalanan Kai (Yoan) dan kakaknya Ringgo (Ridho Khaliq), seorang anak  dengan Down Syndrome, yang terpisah dari ibu mereka di tengah kerusuhan yang terus meluas.

Dalam kondisi penuh ketidakpastian, Kai bertekad membawa kakaknya mencari sang ibu, dengan menelusuri pengungsian demi pengungsian sambil menghadapi rasa takut  yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Di tengah perjalanan tersebut, mereka kemudian bertemu dengan Idham, yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Ia awalnya hanya bertugas menangani konflik di wilayah tersebut.

Namun, pertemuannya dengan Kai dan Ringgo secara perlahan mengubah arah perjalanan itu menjadi sesuatu yang lebih personal tentang tanggung jawab, kepedulian, dan hubungan yang tumbuh tanpa direncanakan.

“Buat saya, Tanah Runtuh bukan sekadar cerita tentang konflik, tapi tentang bagaimana manusia tetap berusaha saling menjaga di tengah situasi yang kacau," ujar Vino G. Bastian dalam keterangannya.

"Idham hadir sebagai sosok yang awalnya hanya menjalankan tugas, tapi perjalanan bersama Kai dan Ringgo membuat dia melihat banyak hal secara lebih personal. Itu yang membuat film ini terasa sangat manusiawi,” imbuhnya.

Official trailer Tanah Runtuh juga memperlihatkan fragmen perjalanan emosional sejumlah karakter melalui situasi yang tegang sekaligus hangat. 

