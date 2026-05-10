Sinopsis Film Epic (2013): Petualangan Keren Bisa Dimulai dari Halaman Belakang Kita Sendiri

JawaPos.com - Dunia kita ini penuh dengan hal-hal misterius yang belum terjawab, dan mungkin sebaiknya jangan sampai terungkap. Karena kesombongan dan kerakusan manusia, makhluk-makhluk misterius ini memutuskan untuk memisahkan diri mereka dari kehidupan manusia.

Beberapa macam makhluk ini mungkin tinggal sangat dekat dengan kita, namun karena anatomi tubuh yang berbeda dan kemampuan mereka untuk bersembunyi, kita mungkin tidak akan menyadari kehadiran mereka.

Akan tetapi, sesulit apa pun itu usaha untuk menemukan dan meneliti mereka, akan ada beberapa orang yang tetap bersikukuh melanjutkan usaha mereka.

Salah satunya adalah Profesor Bomba (Jason Sudeikis) yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menemukan makhluk seperti manusia berukuran kecil, Leafmen.

Ia tinggal sendirian di pinggiran hutan, sebelum putrinya yang baru remaja Mary Katherine, atau MK (Amanda Seyfried), pindah untuk tinggal bersamanya.

MK tidak percaya terhadap keberadaan Leafmen yang dicari-cari oleh ayahnya. Namun suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan di hutan, ia menemukan manusia kecil berpakaian bak ratu yang nyawanya di ujung tanduk.

Tanpa sadar MK menemukan salah satu Leafmen terpenting, yaitu Ratu Tara (Beyonce Knowles). Berkat kekuatan terakhir Ratu Tara, ia berhasil menciutkan MK hingga sama seperti Leafmen lainnya.

Pada hari itu, Ratu Tara sebenarnya telah memilih penerus tahta sebagai pemimpin para Leafmen dan penduduk hutan. Menurut tradisi, ia harus memilih satu bunga teratai yang masih kuncup, dan dengan kekuatan sinar bulan, akan terpilih pewaris terbaik. Melalui pemimpin yang baru, kekuatan para Leafmen akan terbaharui dan hutan akan tetap terlindungi.

Namun, hutan itu juga dihuni oleh makhluk jahat yang ingin menghancurkan hutan, mereka disebut Boggan. Para Boggan dipimpin oleh Mandrake (Christoph Waltz), pemimpin mereka, mensabotase proses pemilihan pewaris tahta Ratu Tara.