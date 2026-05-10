Sinopsis Film Epic (2013): Petualangan Keren Bisa Dimulai dari Halaman Belakang Kita Sendiri

Poster film Epic (2013) (Rottentomatoes.com)
JawaPos.com - Dunia kita ini penuh dengan hal-hal misterius yang belum terjawab, dan mungkin sebaiknya jangan sampai terungkap. Karena kesombongan dan kerakusan manusia, makhluk-makhluk misterius ini memutuskan untuk memisahkan diri mereka dari kehidupan manusia.
Beberapa macam makhluk ini mungkin tinggal sangat dekat dengan kita, namun karena anatomi tubuh yang berbeda dan kemampuan mereka untuk bersembunyi, kita mungkin tidak akan menyadari kehadiran mereka.
Akan tetapi, sesulit apa pun itu usaha untuk menemukan dan meneliti mereka, akan ada beberapa orang yang tetap bersikukuh melanjutkan usaha mereka.
Salah satunya adalah Profesor Bomba (Jason Sudeikis) yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menemukan makhluk seperti manusia berukuran kecil, Leafmen.
Baca Juga:Sinopsis Film Coraline (2009): Dunia Lain di Balik Pintu Belum Tentu Seindah yang Kita Harapkan
Ia tinggal sendirian di pinggiran hutan, sebelum putrinya yang baru remaja Mary Katherine, atau MK (Amanda Seyfried), pindah untuk tinggal bersamanya.
MK tidak percaya terhadap keberadaan Leafmen yang dicari-cari oleh ayahnya. Namun suatu hari, saat ia sedang berjalan-jalan di hutan, ia menemukan manusia kecil berpakaian bak ratu yang nyawanya di ujung tanduk.
Tanpa sadar MK menemukan salah satu Leafmen terpenting, yaitu Ratu Tara (Beyonce Knowles). Berkat kekuatan terakhir Ratu Tara, ia berhasil menciutkan MK hingga sama seperti Leafmen lainnya.
Pada hari itu, Ratu Tara sebenarnya telah memilih penerus tahta sebagai pemimpin para Leafmen dan penduduk hutan. Menurut tradisi, ia harus memilih satu bunga teratai yang masih kuncup, dan dengan kekuatan sinar bulan, akan terpilih pewaris terbaik. Melalui pemimpin yang baru, kekuatan para Leafmen akan terbaharui dan hutan akan tetap terlindungi.
Namun, hutan itu juga dihuni oleh makhluk jahat yang ingin menghancurkan hutan, mereka disebut Boggan. Para Boggan dipimpin oleh Mandrake (Christoph Waltz), pemimpin mereka, mensabotase proses pemilihan pewaris tahta Ratu Tara.
Karena, ketika bunga teratai terpilih tidak mendapatkan sinar bulan dan membusuk, maka akan terlahir Pangeran Kegelapan yang akan menghancurkan hutan.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium