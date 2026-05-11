Dalam Drama Filing for Love, Shin Hae Sun dan Gong Myoung Saling Jatuh Cinta, Simak Kisahnya

JawaPos.com - Filing for Love menjadi drama Korea yang selalu ditunggu penggemar, kisah Shin Hae Sun dan Gong Myoung juga tak bisa lepas dari perhatian

Dikutip dari Soompi, Senin (11/5), Joo In Ah (Shin Hae Sun), mengungkapkan masa lalunya yang menyakitkan kepada Noh Ki Jun (Gong Myoung) di episode sebelumnya.

Setelah itu, Joo In Ah mengantar Noh Ki Jun yang mabuk pulang, di mana ia terkejut bertemu dengan Park Ah Jeong (Hong Hwa Yeon).

Tak bisa menyembunyikan perasaannya, foto-foto terbaru dari episode mendatang drama ini menangkap momen manis kerja larut malam antara Joo In Ah dan Noh Ki Jun.

Ia pun menunjukkan perasaannya, baik saat bercanda di kantor atau terlihat khawatir atas Joo In Ah yang terluka

Sementara itu, mata Joo In Ah penuh kasih sayang saat menatap Noh Ki Jun, membuat hati para penonton bedebar.

“Di Episode 6, yang tayang hari ini, hubungan Joo In Ah dan Noh Ki Jun akan mencapai titik balik penting di tengah kesalahpahaman dan krisis,” kata tim produksi

Mereka menambahkan, “Silakan nantikan investigasi kedua ahli audit ini terhadap kecurigaan terkait model iklan Grup Haemu.”

Filing for Love dari tvN menceritakan kisah Noh Ki Jun (Gong Myoung), andalan departemen audit sebuah perusahaan besar, yang tiba-tiba diturunkan jabatannya ke tim pelanggaran internal.