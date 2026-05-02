Makin Seru! Shin Hae Sun dan Gong Myoung Menghadapi Ketegangan di Drama Filing for Love

Shin Hae Sun dan Gong Myoung (Soompi)
JawaPos.com - Akting dari Shin Hae Sun dan Gong Myoung memang selalu memikat, terutama saat berperan di drama Korea Filing for Love.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (2/4), foto episode ketiga drama ini memberikan gambaran sekilas tentang Joo In Ah (Shin Hae Sun), dan Noh Ki Jun(Gong Myoung) di tengah krisis.
Kejadian tak terduga bagi Tim Audit 3, dimana konflik dimulai dari Ketua Tim Moo Kwang Il (diperankan Oh Dae Hwan).
Ia satu-satunya mimpinya adalah pensiun tanpa insiden, tiba-tiba mendapati dirinya berada di tengah skandal besar kantor.
Menariknya, di foto-foto terbaru, Joo In Ah berhadapan dengan Noh Ki Jun dan anggota Tim Audit 3 lainnya di atap.
Terlihat sekali bahwa tatapan tajam Joo In Ah dan ekspresi tegas di wajah anggota Tim Audit 3, suasana di atap terasa tegang.
Kemudian tim produksi Filing for Love menggoda penonton dengan mengatakan, "Di Episode 3 yang akan tayang besok, perdebatan antara Joo In Ah dan Tim Audit 3 terkait skandal Moo Kwang Il akan ditampilkan dengan cara yang menghibur."
Mereka menambahkan, "Di tengah krisis yang dihadapi Tim Audit 3, perubahan besar menanti Noh Ki Jun."
Untuk mengetahui perubahan apa itu, saksikan episode selanjutnya dari Filing for Love pada 2 Mei pukul 21.10 KST.
