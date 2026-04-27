Filing For Love dapat Rating Nomor 1, Drama Perfect Crown jadi Favorit Penggemar

JawaPos.com - Baru saja tayang, Filing for Love, berhasil menjadi drama Korea yang paling banyak ditonton karena chemistry hebat antara Shin Hae Sun dan Gong Myoung.

Dilansir dari Soompi, bergenre komedi romantic, drama ini langsung menuai perhatian penggemar dengan alur ceritanya

Menurut Nielsen Korea, episode pertama Filing for Love mencetak rating rata-rata nasional sebesar 4,4 persen.

Hasil ini menandai peningkatan signifikan dalam jumlah penonton dari episode terakhir drama sebelumnya, Mad Concrete Dreams

Tak hanya itu, Filing for Love kabarnya juga menjadi acara yang paling banyak ditonton di slot waktunya di antara demografi utama penonton berusia 20 hingga 49 tahun.

Kemudian drama hit MBC, Perfect Crown, berhasil melesat ke rating tertinggi hingga saat ini dengan episode kelimanya.

Drama itu yang menempati posisi pertama di slot waktunya dengan rating nasional yang berjumlah 11,2 persen.

Memikat perhatian, Perfect Crown juga menjadi acara yang paling banyak ditonton pada hari Sabtu di kalangan pemirsa berusia 20 hingga 54 tahun, rata-rata rating 5,9 persen.

Ada juga Phantom Lawyer dari SBS, yang berbagi slot waktu dengan Perfect Crown, memperoleh rata-rata rating nasional 6,0 persen menjelang minggu terakhir penayangannya.