Aulia Ramadhani
Senin, 27 April 2026 | 08.12 WIB

Pemeran Filing for Love Ceritakan Pemikiran Mereka, Ada Shin Hae Sun hingga Gong Myoung

Pemeran Drama Filing for Love. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Pemeran drama Korea Filing for Love, Shin Hae Sun, Gong Myoung, telah berbagi pemikiran mereka.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/4), mengisahkan Noh Ki Jun (Gong Myoung), andalan departemen audit sebuah perusahaan besar, namun turun jabatan ke tim pelanggaran internal, drama ini menarik perhatian.

Akibatnya, ia terlibat dengan Joo In Ah (Shin Hae Sun), seorang pemimpin tim yang tangguh dan eksentrik yang menyembunyikan sebuah rahasia.

Para pemeran yaitu Shin Hae Sun  mengungkap, “Saya rasa Anda akan menemukan kesenangan baru dan menyegarkan dalam tema ‘audit pelanggaran di tempat kerja,’ yang mungkin terasa sedikit asing.”

Ia menambahkan, “Saya harap ‘Filing for Love’ dapat menjadi sedikit kebahagiaan di tengah momen-momen bahagia Anda.”

Sementara itu, Gong Myoung dengan percaya diri menyatakan, “Sejak episode pertama, chemistry antara Joo In Ah dan Noh Ki Jun akan menyenangkan untuk ditonton.”

Ia melanjutkan, “Untuk secara efektif menggambarkan aura Noh Ki Jun, saya memperhatikan hal-hal seperti gaya pakaiannya, cara bicaranya, dan ekspresi wajahnya saat mempersiapkan peran tersebut.”

Kim Jae Wook akan memerankan Jeon Jae Yeol, pewaris chaebol dan wakil ketua Haemu Group berkomentar, “Berbagai macam kejadian terungkap dan itu sangat realistis.”

Terakhir, Hong Hwa Yeon akan memerankan Park Ah Jeong, sekretaris Jeon Jae Yeol mengungkap, “Saya banyak berpikir tentang bagaimana menggambarkan berbagai sisi Park Ah Jeong, yang dingin namun sekaligus menggemaskan.”

Lebih lanjut ia mengatakan, “Karena dia adalah karakter dengan citra glamor, saya juga sangat memperhatikan penampilannya,” saksikan Filing for Love pada 25 April pukul 21.10 KST.

