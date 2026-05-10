Jon Mathias Bela Ammar Zoni Tak Dibayar, Ini Pesan untuk Pengacara Barunya

JawaPos.com - Ammar Zoni menunjuk kuasa hukum baru yaitu pengacara Krisna Murti setelah adanya putusan majelis hakim atas kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba Jakarta Pusat yang terjadi pada awal tahun 2025.

Jon Mathias, pengacara yang menangani Ammar Zoni selama ini menyatakan bahwa dirinya membela bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu tidak dibayar oleh sang aktor.

"Saya pengacaranya Ammar sejak tahun 2017, saya membela Ammar itu kan probono bukan dibayar, kenapa? Karena bapaknya itu sahabat saya, itu permintaan keluarga juga," kata Jon Mathias.

Dia pun menyampaikan pesan kepada pengacara Ammar Zoni yang baru, tidak mungkin dirinya dipisahkan begitu saja dari Ammar. Pasalnya, dia membantu menangani Ammar bukan hanya ikatan kerja advokat secara profesional.

Baca Juga:Ersya Aurelia Alami Pelecehan Seksual Sejak Usia 9 Tahun di Lokasi Syuting

"Dan perlu dipahami juga Ammar ini satu daerah saya, bapaknya, keluarganya juga kan ya. Pasti ya satu daerah dengan saya, tentu ada hubungan kekeluargaan. Jadi apa pun ceritanya kami dipisah dengan Ammar itu nggak akan mungkin," tutur Jon Mathias.

Lebih lanjut, Ammar Zoni pernah mengatakan kepada dirinya bahwa Jon Mathias sudah seperti pengganti ayahnya dan Jon telah menunjukkan kasih sayang yang tulus dengan membela sang aktor disaat berada di titik terendah dalam hidup.

"Jadi, itu harus dipahami juga oleh PH yang baru bahwa kami ini membela Ammar itu bukan dasarnya sebagai, ibaratnya pengacara profesional aja, tapi sebagai juga pembelaan terhadap putra daerah kami, kan gitu," ungkap Jon Mathias.

Pernyataan tersebut disampaikan Jon Mathias setelah pengacara Krisna Murti kabarnya meminta Ammar untuk mencabut kuasa terhadap Jon Mathias. Dia merasa tidak akan dapat bekerja dengan baik jika masih ada pengacara yang lama.