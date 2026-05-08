Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Jumat, 8 Mei 2026 | 18.51 WIB

Konsep Pemotretan Gender Switch Luna Maya-Maxime Bouttier Jadi Perdebatan Netizen

Pemotretan terbaru Luna Maya dan Maxime. (Instagram: lunamaya) - Image

Pemotretan terbaru Luna Maya dan Maxime. (Instagram: lunamaya)

JawaPos.com - Konsep foto pemotretan Luna Maya dan Maxime Bouttier menjadi bahan perdebatan di kalangan netizen di media sosial. Banyak yang memberikan pujian karena dinilai tidak biasa, tapi banyak pula yang berkomentar negatif dianggap tidak pantas, bahkan dinilai melanggar kodrat.

Dalam foto yang dibagikan Luna Maya di akun Instagram pribadinya, terlihat pasangan ini menggunakan konsep pemotretan gender switch. Hal itu terlihat dari kostum yang dikenakan oleh keduanya.

Dalam foto itu, Luna Maya terlihat maskulin dengan memakai setelan jas dan rambutnya diikat supaya terlihat lebih mirip laki-laki. Sedangkan Maxime Bouttier tampak feminin mengenakan gaun warna putih dengan bawahan panjang beraksen bunga.

Melihat foto itu, netizen memperdebatkan foto pemotretan Luna Maya dan Maxime Bouttier. Banyak yang memberikan pujian sekaligus mendoakan rumah tangga Maxime Bouttier dan Luna Maya langgeng.

"Yassalam mata berbinar lihatnya. Masyaa Allah, allahumma bariklana," komentar salah satu netizen.

"Ya ampun slide 2. Langgeng sampai kakek nenek my idol," timpal yang lainnya.

Ada juga netizen menganggap konsep pemotretan Luna Maya dan Maxime Bouttier kali ini tidak tepat dan termasuk penyimpangan akan kodrat.

"Apa pun ceritanya ini tetap salah dan tidak dibenarkan pria memakai pakaian wanita (walau hanya umpama penyampaian pesan). Next jangan gini lagi ya. I love you both," komentar salah satu warganet.

"Gak pantas walaupun seni itu jangkauannya luas universal tapi tetap ingat norma dan budaya," timpal yang lainnya.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Meski Didukung Suporter Terbanyak, Ayu Ting Ting–Hesti Purwadinata Takluk dari Luna Maya–Cinta Laura - Image
Entertainment

Meski Didukung Suporter Terbanyak, Ayu Ting Ting–Hesti Purwadinata Takluk dari Luna Maya–Cinta Laura

Minggu, 12 April 2026 | 03.12 WIB

Penjelasan Luna Maya Soal Keputusannya Hiatus Tapi Masih Ambil Film - Image
Entertainment

Penjelasan Luna Maya Soal Keputusannya Hiatus Tapi Masih Ambil Film

Kamis, 2 April 2026 | 21.43 WIB

Bantah Lakukan Penahanan, Erin Persilakan ART Datang ke Rumah Ambil Barang-barang - Image
Entertainment

Bantah Lakukan Penahanan, Erin Persilakan ART Datang ke Rumah Ambil Barang-barang

Rabu, 6 Mei 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore