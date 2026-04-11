Meski Didukung Suporter Terbanyak, Ayu Ting Ting–Hesti Purwadinata Takluk dari Luna Maya–Cinta Laura

JawaPos.com - Pertandingan badminton yang mengusung tajuk Sporttive berlangsung meriah di Hall Basket Pasar Festival GOR Sumantri, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (11/4). Ajang sportainment ini menghadirkan sejumlah artis Tanah Air yang bertanding secara kompetitif sekaligus menghibur penonton.

Salah satu laga yang menyita perhatian adalah pertandingan ganda antara pasangan Luna Maya–Cinta Laura melawan Ayu Ting Ting–Hesti Purwadinata. Meski Ayu dan Hesti mendapatkan dukungan suporter paling banyak di arena, hal tersebut belum cukup untuk mengantarkan mereka meraih kemenangan. Luna dan Cinta justru tampil dominan sejak awal pertandingan.

Pertandingan berlangsung cukup panas bahkan sejak sebelum laga dimulai. Baik pasangan Luna–Cinta maupun Ayu–Hesti sama-sama menunjukkan rasa percaya diri tinggi akan dapat memenangkan pertandingan.

Suasana jadi aemakin meriah ketika para pendukung dari masing-masing kubu saling bersahutan menyanyikan yel-yel untuk menyemangati pasangan artis yang mereka dukung. Sorak-sorai penonton membuat atmosfer pertandingan terasa semakin kompetitif.

Pada awal pertandingan, Ayu Ting Ting dan Hesti Purwadinata sempat membuka harapan dengan mencetak poin pertama. Dukungan suporter yang begitu besar membuat semangat mereka terlihat tinggi.

Namun, Luna Maya dan Cinta Laura tidak tinggal diam. Mereka bangkit dan melakukan perlawanan sengit hingga berhasil mencetak poin demi poin. Dominasi permainan pun mulai terlihat ketika pasangan ini unggul jauh dengan skor 6-1.

Memasuki akhir babak pertama, pasangan Luna–Cinta semakin tak terbendung dan berhasil menutup set pertama dengan kemenangan telak, yakni skor 21-5.

Pada putaran kedua, performa Ayu dan Hesti terlihat menurun. Sebaliknya, Luna dan Cinta terus menunjukkan permainan solid dan konsisten. Mereka kembali menguasai jalannya pertandingan hingga akhirnya memastikan kemenangan pada babak kedua.