Abdul Rahman
Jumat, 8 Mei 2026 | 02.23 WIB

Ahmad Dhani Bongkar Masa Lalu dengan Maia Estianty, Mulan Jameela Marah, Sita Akun Instagram

Musisi Ahmad Dhani. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Musisi Ahmad Dhani kembali membuka masa lalunya dengan sang mantan istri, Maia Estianty, buntut atas kekecewaannya terhadap sikap dan tindakan Maia di momen pernikahan El Rumi-Syifa Hadju.

Ahmad Dhani memperlihatkan dokumen pernyataan terkait dugaan perselingkuhan Maia Estianty yang ditandatangani oleh yang bersangkutan hingga memperlihatkan laporan polisi oleh Maia pada dirinya yang telah dikeluarkan SP3 karena tidak cukup bukti.

Unggahan Ahmad Dhani tentang Maia Estianty membuat istrinya, Mulan Jameela, marah. Mulan pun mengungkapkan kekesalannya kepada pentolan Dewa19 itu.

"Saya dimarahin sama keluarga, terutama sama istri gara-gara posting yang terakhir itu kan. Ngapain sih kamu posting-posting begitu lagi," ujar Dhani menirukan perkataan Mulan Jameela.

Akun Instagram @ahmaddhaniofficial kini tidak lagi dipegang oleh Ahmad Dhani setelah berhasil dipulihkan usai sempat menghilang diretas oleh pihak tak bertanggungjawab.

Akun Instagram Ahmad Dhani kini dipegang oleh sang istri, Mulan Jameela, karena khawatir ayahanda Al, El, dan Dul akan menambah masalah baru dengan Maia Estianty.

"Sekarang akun saya dipegang istri, beneran," kata Ahmad Dhani.

Dia mengaku tidak tahu password akun Instagram pribadinya setelah berada di tangan Mulan Jameela.

"Bukan saya selektif, mbak Mulan yang selektif. Kalau saya nggak pernah selektif. Pokoknya saya meneriakkan fakta terus," ujar Ahmad Dhani.

Editor: Abdul Rahman
