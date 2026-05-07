ADOR Memberikan Pernyataan Mengenai Rumor Kembalinya Minji ke NewJeans

Minji dikabarkan kembali ke NewJeans./X @NewJeans_ADOR JawaPos.com - Agensi NewJeans yaitu ADOR, telah memberikan komentar terkait rumor kembalinya Minji ke grup.

Pada tanggal 7 Mei, akun media sosial resmi NewJeans memposting ucapan ulang tahun untuk Minji.

Dalam postingan tersebut, terdapat beberapa foto kue yang baru-baru ini dipanggang Minji untuk para penggemar yang mengunjungi kafe ulang tahunnya.

Postingan tersebut membuat spekulasi baru tentang rumor tentang kembalinya Minji ke NewJeans.

Dikutip dari Soompi, ADOR memberikan tanggapan atas postingan ulang tahun Minji di akun media sosial NewJeans.

“Kami melanjutkan diskusi internal mengenai aktivitasnya (Minji) di masa mendatang. Kami belum memiliki detail spesifik untuk diberikan saat ini."

"Kami menghargai jika Anda dapat memahami bahwa diskusi secara umum berjalan ke arah yang positif.”

November 2025, ADOR mengumumkan kembalinya Haerin dan Hyein, serta pada bulan Desember Hanni juga kembali ke NewJeans.

Saat ini, Danielle telah diberitahu tentang pemutusan kontrak eksklusifnya, sementara kembalinya Minji masih dalam tahap diskusi.

Awal April lalu, Haerin, Hyein, dan Hanni terlihat melakukan syuting di Kopenhagen, yang memicu rasa ingin tahu penggemar apakah Minji akan kembali ke NewJeans.